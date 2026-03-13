今日の運勢は？ ★2026年3月14日（土）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月14日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月14日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？旅行の計画を立てると良い日です。行ってみたい場所があるなら、そこの歴史や文化を調べてみたり、ガイドマップを検索してみたりするのも良いでしょう。ワクワクした気持ちになれそうですよ。運命を感じるような出会いがあるかもしれません。あなたの胸のときめきを大切にしましょう。感性を信じて行動していくことで、ワクワクするような流れがやってきそうですよ。新しく何かをはじめることで、運気がアップしていく日です。やってみたいと思っていたり、必要だと感じていたことがあるのなら、今日からはじめてみましょう。良い変化を感じていきそうですよ。ご家族との時間を大切にしましょう。家族団欒を楽しむことで運気が上がっていくでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をとってみるだけでも、心が癒されそうですよ。今日は、人の集まる場所がラッキープレイスです。友人たちからのお誘いがあれば、少し腰が重たいなと感じたとしても、行ってみることで、来てよかったと思える展開がありそうですよ。ロマンチックな気分に浸ることで、運気がアップする日です。ロマンス映画や恋愛小説を楽しんだり、好きな人とやりとりをしたり、そのお相手とデートをしたりするのも良いでしょう。お家時間を楽しむと良い日です。好きな音楽を聴いたり、本や映画の世界に浸ったり、趣味を充実させるのも良いでしょう。アロマやキャンドルを取り入れたバスタイムを楽しむのも良さそうですよ。あなたにとって、いくらやっても苦に感じないことはなんでしょうか？夢中になって時間を忘れてしまうような事柄の中に、あなたがご自身でも気づいていない才能があるかもしれませんよ。お仕事運や勉強運が高くなる日です。今日は、集中力が高まり、あなたの実力を存分に発揮できそうです。机に向かって作業や勉強に打ち込むことで、良い展開がありそうですよ。人のために行動していくことで、運気がアップするでしょう。ボランティア活動に積極的に参加するのも良さそうです。あなたが行動していくことで、周りの方たちにも良い影響を与えていけそうです。ヨガや瞑想をすることで、良い流れがやってくるでしょう。あなた自身の調整ができるのは、あなただけなのです。ご自身で精神を整えていくために、できることをやっていきましょう。ご先祖さまとの繋がりを感じると良い日です。お墓参りに行ったり、仏壇の前で手を合わせたりするのもいいでしょう。お時間がとれなかったり、お家に仏壇もないという方は、心の中でご先祖さまに感謝をしましょう。お家や仕事場など、環境はいろいろな意味であなたに影響を与えます。ごちゃごちゃした状態は、あなたのエネルギー、創作意欲、豊かさを蝕みます。要らないものは手放し、整理整頓をしましょう。そして、部屋の中に新鮮な空気がいっぱい入ってくるように、窓を開けて、滞っていたエネルギーが出ていくようにしましょう。そうすることで、人生のいろいろな面が向上していくでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/