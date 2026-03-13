













広島東洋カープの栗林良吏投手は12日、敵地で行われた横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に先発登板。今季から先発に転向した守護神が5回無失点の好投を披露し、開幕ローテーション入りへ向けて順調な仕上がりを見せた。











先発としてマウンドに上がった栗林投手は、立ち上がりから安定した投球を披露する。初回、先頭の三森大貴選手、続く筒香嘉智選手を連続三振に仕留めると、最後は佐野恵太選手を二塁ライナーに打ち取り三者凡退のスタートを切った。



2回以降もテンポ良くアウトを重ね、3回には勝又温史選手に安打を許したものの後続を封じる。4回には2死からダヤン・ビシエド選手に二塁打を浴びる場面もあったが、落ち着いた投球で得点を与えなかった。



迎えた5回には1死から連打などで満塁のピンチを背負う。それでも慌てることなく、三森選手を一塁ゴロに仕留めて2死。続く代打の松尾汐恩選手を空振り三振に斬り、最大のピンチを無失点で切り抜けた。



守護神として活躍してきた栗林投手は今季から先発に転向。5回無失点の安定した投球で新たな役割でも存在感を示し、シーズンへ向けて順調な調整ぶりをアピールした。























