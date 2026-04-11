ＤｅＮＡが3点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東 克樹が4回1/3回1失点の好投（3安打1奪三振）、広島のＦ・ターノックは4回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：広島が1点を追加 3回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの佐野 恵太が2打点の活躍。

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