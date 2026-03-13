マクラーレンがゴルフ分野へ進出｜「マクラーレン・ゴルフ」を発表

マクラーレンは3月2日、新ベンチャー「マクラーレン・ゴルフ」の立ち上げを発表した。マクラーレン・レーシングとマクラーレン・オートモーティブに共通するハイパフォーマンス哲学を結集し、ゴルフ用エクイップメントの分野で新たなベンチマークを打ち立てることを目指すという。

長年にわたりトップレベルのモータースポーツとスーパーカー開発に携わってきた経験。その中で築かれてきたマクラーレンのDNAが、今回新たな領域へと広がる。プロジェクトを率いるのは、ゴルフ業界のエキスパートと世界トップクラスのエンジニアで構成される専任チーム。彼らはパフォーマンスへの飽くなき探究心を共有するゴルファーのために、設計と製造の限界を押し広げ、これまでにない精密さを備えたゴルフ用エクイップメントを生み出していくという。

マクラーレン・ゴルフのCEOを務めるニール・ハーウェイは次のように語る。 「マクラーレン・ゴルフは、ゴルフ用エクイップメントだけにとどまらない、エンジニアリング主導のハイエンド・ベンチャーです。私たちは、マクラーレンのハイパフォーマンスDNAにざしたブランドを築き、そのDNAを新たなスポーツ分野で生かしていきます。最も優季なエンジニアを採用し、そこにゴルフ界の第一人者らが加わって、ゴルフ用エクイップメントに対するゴルファーの期待を超え、限界を押し広げる、技術革新主導の企業が誕生しました。今年、私たちの野心がゴルフコースで花開くのが待ちきれません」

マクラーレン・オートモーティブのCEO、ニック・コリンズもこの新たな挑戦について次のようにコメントしている。 「マクラーレンは、常に卓越した技術で驚くべき経験を生み出してきました。新ベンチャーのマクラーレン・ゴルフにも同じ哲学を生かしています。私たちが生み出すのは、最高のエンジニアリングで、細心の注意を払って磨き抜かれた、紛れもなくマクラーレンだと分かるゴルフ用エクイップメントです」

さらにマクラーレン・レーシングのCEO、ザック・ブラウンはこう語る。 「マクラーレン・レーシングでは、あらゆる活動でパフォーマンスと卓越性を追求します。ベンチマークを打ち立てた私たちのエンジニアリング水準を、スターティンググリッドからゴルフコースへ持ち込むことは、自然な流れに思えます。これは、マクラーレン・ブランドを新たなオーディエンスに広める機会となるでしょう」

この新しい取り組みの全貌は、4月29日に明らかにされる予定だ。マクラーレン・ゴルフの新製品を含めた詳細は、その際に正式発表されるという。モータースポーツで磨かれてきたエンジニアリングが、ゴルフという競技にどのような形で応用されるのか。ブランドにとって新たな章の始まりとなるプロジェクトである。