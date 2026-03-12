侍ジャパンの『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』の準々決勝の対戦相手がプールD2位・ベネズエラに決まった。

ベネズエラ代表とは、WBC過去5大会で1度も対戦がないが、プレミア12では2015年、2019年、2024年と3度対戦し、いずれも勝利している。直近では24年のプレミア12のスーパーラウンド（東京ドーム）で対戦。

初回に辰己涼介（楽天）、WBC日本代表の森下翔太（阪神）の適時打などで3点を先制。2回に先発・才木浩人（阪神）が2点を失い、3－2の6回に2番手・井上温大（巨人）が3失点し逆転を許したが、その裏に坂倉将吾（広島）のソロ、牧秀悟（DeNA）の満塁本塁打など一挙5点を奪い逆転。そのリードを守り切った。

ちなみに同試合ではWBC日本代表組の小園海斗（広島）、森下、牧、源田壮亮（西武）、投手陣では藤平尚真（楽天）、大勢（巨人）が出場している。

あくまで、プレミア12での対戦成績。ベネズエラ代表にはアクーニャJr、アラエス、スアレスといったメジャーを代表する野手陣が今回は出場する。もちろん、日本代表にも大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）といったメジャー組が参戦している。

準々決勝は日本時間3月15日、10時試合開始予定となっている。

◆ 過去の対戦成績

＜2015年 プレミア12 オープニングラウンド（桃園）＞

日本 6x － 5 ベネズエラ

べ｜１００ ２００ ００２｜５

日｜０１０ １００ ０２２x｜６x

【勝】松井裕樹 【負】フェルナンド・二エーベ

【本】ライネル・オルメド、ファン・アポダカ

＜2019年 プレミア12 オープニングラウンド（桃園）＞

日本 8 － 4 ベネズエラ

ベ｜０００ １０３ ０００｜４

日｜０００ ０２０ ０６Ｘ｜８

【勝】甲斐野 【負】ビスカヤ

＜2024年 プレミア12 スーパーラウンド（東京ドーム）＞

日本 9－6 ベネズエラ

べ｜０２０ ００３ ００１｜６

日｜３００ ００６ ００Ｘ｜９

【勝】井上【負】アルバレス

【本】坂倉、牧、レイエス、ペレス