パーソルホールディングスは、一般社団法人AICX協会と連携し、AICX協会の勉強会プログラム「AICX Forum」にて共同ウェビナーシリーズを開始する。

第1弾として、3月30日に新社会人および若手社会人向けのオンラインウェビナー「AI時代に価値を伸ばすキャリアのつくり方 ― 新社会人・若手が今知っておくべきこと」を開催する。

AIの進展に伴い、若手世代は「AIをどう使うか」だけでなく「AIと共にどの役割を担うか」が問われるようになっている。多くの若手がAI活用への不安、成果につなげられるかの疑問、社内でのAI利用制限による取り残され感といった課題を抱えている。一方、企業側ではAI前提の人材育成や評価基準の再設計が追いついていないという構造的な課題が浮き彫りになっている。

本ウェビナーでは、パーソルの人材領域の知見とAICX協会のAI実装ノウハウを掛け合わせ、若手がAI時代に価値を発揮するための行動指針を提示する。AICX協会理事陣によるキーノートに加え、多様なキャリアを持つゲストとのパネルディスカッションを通じて、企業視点・個人視点・当事者視点の3方向から実践的な示唆を提供する構成となっている。

AICX協会は、AI活用の最大のハードルとして「実装設計人材の不足」を指摘しており、議論を実務へ落とし込む取り組みの一環として、AIエージェント実装人材を認定する資格制度「AIエージェント・ストラテジスト」「AIエージェント・アーキテクト」を創設。第1回試験(AIエージェント・ストラテジスト)は6月中旬にオンラインで実施予定となっている。

今後は、若手社会人向けのキャリア形成、中高生向けの教育プログラム、営業生産性の向上、働き方改革など、シリーズ形式でテーマを拡大していく方針だ。

【第1弾ウェビナー概要】

・タイトル：「AI時代に価値を伸ばすキャリアのつくり方― 新社会人・若手が今知っておくべきこと」

・日時：2026年3月30日(月) 15:00〜16:30

・形式：オンラインウェビナー(Zoom)

・参加費：無料

・対象：新社会人(2026年4月入社予定者)、若手社会人(入社1〜5年目)、AI時代のキャリアに関心のある方

・申込URL：https://peatix.com/event/4915399/view