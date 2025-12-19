インターグは2025年12月15日、「仕事における生成AIの利用実態と意識」調査の結果を発表した。同調査は2025年11月11日~2025年11月14日、全国の20代・30代の社会人(以下、若手社会人)535名を対象にインターネットで実施した。

仕事における生成AIの利用実態と意識

質問項目と回答は以下の通り。

Q1. あなたは現在、仕事で生成AIをどの程度の頻度で利用していますか?

仕事での生成AIの利用頻度

Q2. 下記の業務のうち、生成AIを利用しているのはどれですか?(複数回答可)

生成AIを利用している業務

Q3. 会社がAIについて関心を持ち、積極的に導入を推奨していることは「この会社で働く魅力」にどの程度影響しますか?

会社で働く魅力の影響力

Q4. 仕事で知識や情報不足による課題に直面したとき、あなたは最初に何を頼りますか。(複数回答可)

仕事で知識や情報不足による課題に直面したとき頼るもの

Q5. 仕事に対する個人的な不安やキャリアの悩みがあるとき、あなたは最初に何を頼りますか。(複数回答可)

仕事に対する個人的な不安やキャリアの悩みがあるとき頼るもの

Q6. あなたは、生成AIを活用して作成した成果物を上司や同僚に提出・報告する際、AIを使ったことを伝えますか。

Q7. AIを使ったことを上司に伝えることに抵抗を感じますか?

AIを使ったことを伝えるのに抵抗を感じるか

Q8. あなたの会社はAI活用に関する十分な教育やトレーニングを提供していますか。

AIに関する十分な教育を受けているか

Q9. 企業が若手社員の成長と働きがいのために、AI関連で最も優先して取り組むべき支援・制度は何だと思いますか。(複数回答可)

Q10. 生成AIがさらに進化することは、あなたの将来のキャリアに対してどのような影響を与えると思いますか。(複数回答可)

生成AIがキャリアに与える影響

生成AIに関する「教育」と「利用経験」が、若手社会人の意識にどのような影響を与えているかを比較した。

AI教育の効果(Q8×Q10):「AI活用に関する十分な教育やトレーニングを提供」している会社の人(143人)*1のうち、生成AIの進化により「自分の仕事の一部が置き換えられると思う(不安)」と回答した人の割合は38.5%で、非提供会社の社員(18.6%)よりも19.9ポイントも不安が増幅するという、逆説的な結果となった。形式的な情報提供や内容・レベルが個人の理解度に合わない教育だけでは、不安が煽られ逆効果となっている可能性がある。

AI利用の効果(Q1×Q10):一方で、AIを頻繁に利用している人(217人)*2のうち、生成AIの進化は今後のキャリアに「新しいチャンスを生み出すと思う(希望)」と回答した人の割合は34.6%で、全く利用していない未経験者(16.4%)の約2.1倍と、大きな差がついた。

生成AIへの意識の変革には、形式的な情報提供だけでなく、日々の業務の中で実際の利用を促すような工夫が企業に求められそうだ。

AIにの進化により自分の仕事の一部が置き換えられると思うか

*1: Q8「あなたの会社はAI活用に関する十分な教育やトレーニングを提供していますか?」で、「十分に提供している」もしくは「提供している」と回答した人

*2: Q1「あなたは現在、仕事で生成AIをどの程度の頻度で利用していますか?」で、「ほぼ毎日」~「週に1回」と回答した人