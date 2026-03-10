パーソルホールディングスは、AI全社推進担当者向けのオンラインイベント『3社の実践企業に聞く! 生成AI・AIエージェント全社推進の設計図─「導入から定着」つまずきの正体と現場で効く打ち手』を3月18日(水)に開催する。

オンラインイベントには、パーソル、ライオン、NTT東日本の担当者が登壇。それぞれの組織におけるAI活用の工夫や民主化への道のりを発表する。非エンジニアによるDX推進や、現場主導の開発事例など、各社のリアルな取り組みを比較しながら自社に応用できるヒントを提示する。

AI導入における「入れどころ」の見つけ方や、アウトプットが均質化する時代での自社らしさの設計について議論するパネルディスカッションも実施する。部門間の認識相違や経営への説明方法など、推進担当者が抱える共通の課題に対する解決策を探究する。

参加対象は、AI推進に取り組んでいるが、「AI推進といってもまず何から取り組めばいいか分からない」「AI活用による成果をどう経営に説明するか迷う」「部門間の認識が揃わず、AI導入が分断されている」といった課題を感じている人。

各社の講演に加え、20時15分からは参加者との質疑応答の時間も設ける予定となっている。

【イベント概要】

・開催日時：2026年3月18日(水) 19:00開始

・開催場所：Zoom(オンライン)

・参加費：無料

・申込URL：https://techplay.jp/event/992261