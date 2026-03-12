チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが11日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とチェルシー（イングランド）が対戦した。

昨季のCL王者と、FIFAクラブワールドカップ2025のチャンピオンが、ラウンド16の舞台で相まみえる。両者はFIFAクラブワールドカップ2025の決勝でも顔を合わせており、当時はチェルシーが3－0と完勝。チェルシーは当時からの“連勝”を目論み、PSGとしては雪辱を果たす舞台としたい。

PSGはリーグフェーズで3連勝と好スタートを切ったものの、その後はバイエルン（ドイツ）やスポルティング（ポルトガル）に敗れるなど、4勝2分2敗の勝ち点「14」で11位フィニッシュとなった。それでも、決勝トーナメントプレーオフではモナコ（フランス）との同国対決に2戦合計5－4と勝利。対するチェルシーは、5勝1分2敗の勝ち点「16」でリーグフェーズの5位に入り、ラウンド16へストレートインしていた。

そんな両チームの対戦は、序盤の10分に動く。右サイドに開いたウスマン・デンベレのクロスボールを、ジョアン・ネヴェスが頭で折り返し、マイナスの位置で待っていたブラッドリー・バルコラが、胸トラップから強烈な左足シュートを突き刺す。見事な攻撃でPSGが先手を取った。

チェルシーも簡単には引き下がらない。28分、モイセス・カイセドからのパスを受けたエンソ・フェルナンデスが、右サイドへボールを広げると、後方から駆け上がったマロ・ギュストがボックス右に侵入。最後は右足シュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。

ここまま前半終盤に差し掛かると、40分に再びスコアが動く。チェルシーはリース・ジェームズのポケット侵入から、マイナスへの折り返しをコール・パーマーがダイレクトで叩いたものの、ここはPSGのGKマトヴェイ・サフォノフがビッグセーブ。PSGはここからカウンターへ。アクラフ・ハキミからのパスを受けたデジレ・ドゥエが背後のスペースへスルーパスを送ると、抜け出したウスマン・デンベレは、サポートしたハキミへのパスを匂わせつつ、切り返しから右足フィニッシュ。見事なフィニッシュで、PSGが1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると57分、先に見せ場を作ったのはチェルシーだった。左サイドでボールを奪ったペドロ・ネトが、ドリブルで仕掛けてマルキーニョスをかわしてみせる。マイナスへの折り返しをエンソ・フェルナンデスがダイレクトで沈め、再び試合はタイスコアに戻った。

だが、74分にはチェルシーのバックラインで思わぬミスが発生。GKフィリップ・ヨルゲンセンからの左足パスを、バルコラがインターセプト。セカンドボールを拾ったフヴィチャ・クヴァラツヘリアの横パスから、ヴィティーニャがループシュートでゴールネットを揺らし、PSGがまたも前に出た。

終盤に入ると86分、左サイドからカットインしたクヴァラツヘリアが右足一閃。“得意な形”で強烈なミドルシュートを突き刺し、PSGがこの試合で初めてリードを2点に広げる。後半アディショナルタイムには前がかりになったチェルシーをひっくり返し、右サイドを独走したハキミの折り返しを、クヴァラツヘリアが難なく押し込んだ。

終わってみれば5－2と、PSGが力の差を見せつけるスコアとなった。チェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』でのセカンドレグは、17日に行われる。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 5－2 チェルシー

【得点者】

1－0 10分 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）

1－1 28分 マロ・ギュスト（チェルシー）

2－1 40分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

2－2 57分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

3－2 74分 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

4－2 86分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

5－2 90＋4分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）