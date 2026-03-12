最近、SNSや掲示板などで目にする「子持ち様」という言葉。子育て中の親すべてに向けられるものではなく、一部で周囲への配慮が伝わりにくい言動が反感を生み、そのような親を皮肉る意味で使われています。

また、個人の問題だけでなく、子育てと仕事の両立の難しさや、周囲との負担の偏りが生じやすい社会の仕組みも背景のひとつといえるでしょう。

本記事では、「子持ち様」という言葉の意味や背景を整理しながら、互いに気持ちよく過ごすための考え方を紹介します。

「子持ち様」という言葉の意味

どんな意味が込められているのでしょうか

「子持ち様」とは、子どもがいる親全般を指す言葉ではありません。子どもがいることを理由に、周囲への配慮や優遇を当然と受け取っているように見える言動に対して、皮肉を込めて使われる表現です。一部で周囲への配慮が伝わりにくい行動が反感を招き、このような呼ばれ方につながることがあります。

また、「子持ち様」という言葉は、子どもがいない人から一方的に向けられるものとは限りません。子育て中の親のなかでも、「周りへの配慮がない言動をする一部の『子持ち様』によって、子育て世帯全体の印象が悪くなり、肩身が狭くなる」と困惑する声もあがっています。

立場にかかわらず、子どもを理由に周囲への配慮を欠いたと受け取られる場面で使われやすい言葉です。

「子持ち様」と捉えられるケース【職場編】

職場では、子育てへの配慮が必要な場面そのものよりも、その調整や負担が偏って見えるときや、それを当然のこととして受け止めているように映るときに、不公平感が生まれやすくなります。本来は仕組みで支えるべき部分もありますが、現場では小さなすれ違いが不満につながることも。

ここでは、「子持ち様」と受け取られやすいケースを紹介します。

急な早退・欠勤で負担が偏ってもフォローがない

「子どもが熱を出した」「子どもがケガをした」といった理由で早退や欠勤が必要になるのは、子育て中であれば珍しいことではありません。ただ、そのたびに十分な引き継ぎがないまま対応を任されると、周囲には急な負担が生じます。

さらに、その後にフォローや感謝のひと言がないままだと、「配慮されるのが当然と思われているのでは」と感じる人もいます。

大多数の人は「子どもを放置して仕事を優先するべき」とは考えておらず、「仕方のないこと」と理解しています。だからこそ、急な対応そのものよりも、その後の受け止め方や伝え方、そして負担を引き受けても自分には何も返ってこないと感じる状況に、不公平感やむなしさが強まりやすくなるのです。

希望の休暇を押し通す

休みの希望を出すことは労働者の権利であり、子どもの行事や家庭の予定を優先したい場面もあるでしょう。ただ、その日が繁忙期だったり、チーム全体でシフト調整が難しい状況だったりするなかで、子どもがいる人の事情だけが優先されているように映ると、「自分は子どもがいないというだけで優先度を下げられている」と感じる人が出てくるのも無理はありません。

もちろん、本来は子どもがいる人をフォローした側に負担が偏りすぎない仕組みが必要です。それを踏まえても、「子どもがいるので仕方ないですよね」と優先されるのが当然のような態度で、相談やフォローがないまま話を進めると、「周囲が合わせる前提なのだな」と受け取られてしまいます。

こうした小さな積み重ねが、「子どもがいることを理由に周囲へ調整を求めている」という印象につながりやすくなるのです。

オンライン会議に子どもを過度に参加させる

在宅勤務中のオンライン会議では、子どもの声が入ったり、緊急的に対応が必要になったりすることも珍しくありません。多くの人は、そうした事情そのものに理解を示しています。

ただ、会議中に「〇〇ちゃん、職場の人に挨拶して」「手を振って」と子どもを長く会話に参加させる場面が続くと、仕事の場と私的な空気の境界が曖昧になり、戸惑う人もいます。

業務のための時間である以上、周囲は本題に戻るタイミングまで気を配ることになります。こうした小さな違和感が重なると、「仕事中なのに配慮が薄い」と受け取られることもあるでしょう。

負担の少ない仕事を担当することが多い

子育て中は残業や突発的な対応が難しく、担当できる業務に制限が出ることもあります。そのため、比較的時間の見通しが立てやすい業務やサポート的な役割を担う場面が増えることもあるでしょう。

ただ、その状態が長く続き、責任の重い業務や時間外対応が特定の人に偏ると、「負担にあまりにも差がある」と感じる人が出てきます。

たとえば、イベント企画に関わっていても当日対応は毎回ほかのメンバーが担い、裏方業務だけを担当する状況が続けば、「できる範囲以上に配慮が固定化している」と受け取られることも。こうした積み重ねが、不公平感につながりやすくなるのです。

「子持ち様」と捉えられるケース【日常生活編】

公共の場では、子ども連れであること自体ではなく、周囲への配慮が十分に伝わらない場面で「子持ち様」と受け取られることがあります。ここでは、仕事以外の日常生活でそう感じられやすいケースを紹介します。

子どもが迷惑をかけていても注意しない

ファミリーレストランなどで見かけるのが、店内を走り回る子どもを、親が注意せずにそのままにしている場面。

ときには、周囲の人に必要以上に近づいたり、店員の動線をふさいでしまったりすることもあるでしょう。周囲がヒヤヒヤしながら見守っているなかで、親が特に声をかけず、「子どもだから仕方ない」と開き直っていると、戸惑う人も多いです。

子どもの行動は予測できないこともありますが、その後に親の対応が何もないと、「子どもを理由に周囲への配慮がゼロになっている」と受け取られ、「子持ち様」という印象につながることがあります。

子どもがいるからと優先扱いを求める

子ども連れでする外出する際は、周囲の配慮が助けになる場面も多くあります。ただ、「子どもがいるのだから最優先されて当然」という態度に見えると、不満を抱く人が出てくるのも自然なことです。

たとえば、何も言わずに列の順番を大きく崩して前に出たり、周囲へのひと言がないまま特別扱いを求めたりすると、「子どもがいるから仕方ない」と受け止められる範囲を超えています。

子どもへの配慮は、制度として認められている場面もありますが、多くは周囲の善意によって成り立っています。そのため、「子どもがいるから」という理由だけで周囲に負担をかけると、その善意に甘えているように映ってしまうことがあります。

子どものせいにして謝らない

子どもが他人にぶつかったり、物を壊したりしたときに、「まだ小さくて…」「子どもがしたことですから」と子どもの未熟さだけを理由にして親が謝る姿勢を見せないと、周囲は不満を感じます。

子どもの行動は予測できない部分もありますが、その場で親が責任を持って対応しなければ、「子どもを免罪符にしている」と受け取られることも。

失敗そのものよりも、その後にきちんと謝るか、相手に配慮を示すかによって印象は大きく変わります。

「子持ち様」といわれないようにするために

子育て中は、時間や気持ちに余裕がなくなり、周囲への配慮が十分に伝わらないこともあります。だからこそ、小さな伝え方や気づかいが、すれ違いを防ぐポイントになります。ここでは、「子持ち様」と受け取られにくくするために意識したいことを紹介します。

自分でできることは自分でやる

子育て中はどうしても周囲の手を借りる場面が増えますが、そのなかでも「自分でできることは先に整えておく」という姿勢があると、受け取られ方は大きく変わります。たとえば、急な欠勤に備えて引き継ぎしやすい状態にしておく、限られた時間のなかで優先順位を整理しておくなど、小さな準備だけでも周囲の負担は軽くなります。

頼る場面があるからこそ、自分で工夫できる部分を増やしておくことが、余計な摩擦を防ぐことにつながります。

周囲の負担や気持ちに敏感になる

自分が大変なときほど、つい周囲の状況に目が向きにくくなるものです。しかし、「みんなそれぞれに事情がある」という視点を忘れないことが大切です。たとえば、独身の同僚であっても家族の介護をしているかもしれませんし、大事な予定があって早く帰らなければならない日もあります。

自分をフォローしてくれた相手に「いつもありがとうございます」とひと言添えるだけでも、受け取られ方は大きく変わります。小さな気づかいが、不要な摩擦を減らすことにつながります。

子育ての大変さを“盾”にしない

「子育てしているから仕方ない」「今はそういう時期だから」といった言葉が続くと、周囲には事情よりも“言い訳”として受け取られてしまうことがあります。

子育てには予測できないことが多く、助けが必要になる場面も少なくありません。ただ、その大変さを前提にしすぎると、「配慮されるのが当然」と感じさせてしまうこともあります。

周囲に頼らざるを得ないときこそ、ひと言の説明や気づかいが、受け取られ方を大きく左右します。

「子持ち様」と批判する前に考えたいこと

背景に目を向けることも大切です

「子持ち様」という言葉には、不公平感や戸惑いから生まれる感情が込められていることがあります。ただ、その言葉でひとくくりにしてしまうと、相手の事情や背景が見えにくくなることもあります。ここでは、「子持ち様」と感じたときに一度立ち止まって考えたいことを紹介します。

目に見えている場面だけで判断しない

たとえば、急な早退や欠勤が続くと、「またか」と感じてしまうことがあるかもしれません。しかし、その裏では、朝から子どもの発熱対応に追われ、謝る余裕もなく職場に連絡しているケースもあります。

見えているのは一場面だけであり、その人が普段どのように調整し、どれだけ気を遣っているかまでは見えにくいものです。一度の印象だけで「子持ち様」と決めつけると、本来必要のない対立を生むこともあります。

個人ではなく仕組みの問題にも目を向ける

「自分ばかりがフォローしている」と感じるとき、不満が相手個人に向かいやすくなります。ただ、本来は急な欠勤や時短勤務が特定の人の負担になりすぎないよう、職場全体で調整できる仕組みが必要です。

人員に余裕がないまま現場だけで支え合おうとすると、どうしても感情の衝突が起きやすくなります。相手を責める前に、「なぜ同じ人に負担が偏るのか」という構造を見る視点も大切です。

誰もが気持ちよく共生できる社会へ

コミュニケーションを大切にすることが第一歩です

子どもを育てる親も、子どもがいない人も、それぞれに見えにくい事情や負担を抱えています。だからこそ、「配慮されて当然」「我慢して当然」という一方向の関係では、少しずつ不満や誤解が積み重なってしまいます。

本来は、急な欠勤や生活の違いが特定の人の負担になりすぎないよう、社会や職場の仕組みで支えることも必要です。そのうえで、日常のなかでは感謝を伝えること、決めつけずに背景を想像することが、すれ違いを減らす第一歩になります。

立場の違いがあっても、「自分もまた誰かに支えられている」という視点を持つことが、誰もが気持ちよく過ごせる空気につながっていくでしょう。