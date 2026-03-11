北海道・新冠町に位置する「新冠温泉 ホテルヒルズ」では2月28日、日高自動車道「新冠IC」開通を記念した限定宿泊プランの提供を開始した。

同プランでは、サラブレッドの故郷であり、全国競走馬生産頭数の約8割を占めるという馬産地・新冠町ならではの特別な体験を提供する。

チェックイン時にフロントで配付する人参チケットを、近隣の「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」にて提示すると、馬たちに人参をあげる「馬ににんじんほっこり体験」が楽しめる。

夕食には、地元漁港で水揚げされたばかりの魚介類や日高昆布などを使用した創作コース料理を用意。

朝食は、20種類ものトッピングから選べる「贅沢日高昆布だし茶漬け」を中心とした「健康応援バイキング」が楽しめる。

太平洋を一望できるロケーションの客室や天然温泉による露天風呂のほか、ドリンクやお菓子、カレーなどが無料で楽しめる宿泊者専用ラウンジ「にいかっぷ広場」も充実している。

絶景の天然温泉

オリジナルグッズとして、新冠温泉オリジナルのMOKUタオル、ひのき馬、オリジナル入浴剤の3点セットももらえる。

オリジナルグッズ3種

料金は、1泊2食付で2万1,500円〜(2名1室利用時1名あたり)。また、入浴と選べる3種類のランチメニューがセットになった日帰りプラン(1,000円)も用意している。