デンソークリエイトは2月27日、要求定義からテストまでソフトウェア開発の全工程を支援するAIエージェントプラットフォーム「DC Agentiqs」の提供を開始した。

DC Agentiqsは、品質が求められる開発現場においても、AI活用を可能にする基盤として開発された、AIエージェントプラットフォーム。

従来の汎用AIツールは現場特有のプロセスやツールへの対応が難しく、AIの回答の網羅性や再現性にも課題があった。同製品はノーコードで現場専用のAIエージェントを構築でき、長期記憶や根拠提示、マルチモーダルなどの機能を備えることで、過去の設計経緯を踏まえた高度な対話を可能にする。

事前にAIの出力を確認

AIエージェントとルールベースの処理を組み合わせたワークフロー機能により、作業の抜け漏れや結果のばらつきを抑え、利用者や実行タイミングが異なっても一定水準の結果を得られるよう支援する。

作成したAIエージェントやナレッジはチーム内で共有可能なため、個人のスキルに依存しない開発体制を構築できる。仕様書作成から仕様や設計方針を引き継いだ設計書の作成、レビュー作業の効率化まで幅広く活用が可能。

年間利用料は1ユーザーあたり3万9,600円～。無料で機能を体験できる評価版の提供も開始した。