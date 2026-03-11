マイキャリアは、企業サイトにAI採用担当者を常設し、自社サイト経由の応募・採用を最大化する新しい採用戦略「ホームページリクルーティング」を提唱し、新サービス「worktalk」を展開する。

ホームページリクルーティングとは、企業ホームページを採用の主戦場とする戦略のこと。従来の採用は、求人媒体などを中心とする外部依存型モデルが主流だったが、現在、求職者は求人媒体で企業を知った後、企業サイトを検索し、社員情報や働き方、口コミを比較した上で応募を判断している。しかし、多くの企業サイトは会社案内に留まり、応募を生み出す導線設計が十分に行われていないという。

新サービス「worktalk」は、こうした構造を根本から変える採用モデルで、企業サイト上に「AI採用担当者」を常設する。AI採用担当者は求職者の質問に答え、仕事内容や文化への理解を深めることで志望度を醸成する。企業理解を深めた求職者は、ホームページ上のカジュアル面談フォームから直接申し込みができる。

同サービスでは、カジュアル面談の申し込みから日程調整などの一次対応までを代行し、採用工数の削減と志望度の高い候補者との面談実現を両立させる。

導入企業では、自社サイト経由の応募数が400%アップしたという成果が出ている。さらに導入から2カ月で経験者採用に成功、応募前の志望度向上による面談効率改善といった効果も生まれている。