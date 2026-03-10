【12星座占い】2026年3月の運勢は？「水瓶座（みずがめ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「水瓶座（みずがめ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！今月はこれまでの考えを形にしていくような運気なので、行動的な月となりそうです。趣味が充実したり、友達との交流も活発になりそうなので、楽しい時間を過ごすことができそうです。勉強も捗りそうなので、計画を立てて進めていきましょう。恋愛運は好調です。友達から恋人に発展したり、趣味を通じて出会いが期待できたりしそうです。積極的に交流をしていきましょう。仕事運は好調です。今月も勢いがあり、より行動的に動いていけるような運気なので、自信を持って進みましょう。今月は映画を観に行くことがおすすめです。話題の映画など注目してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/