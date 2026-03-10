あなたの足元に、自由と個性を。Vansのアイコン「Authentic」が、ブランドの創業60周年を記念して、型破りな「Off The Wall」キャンペーンを始動しました。ただのスニーカーではない、生き方そのものを提案するこのムーブメントに、あなたも参加しませんか？



## Vans「Off The Wall」キャンペーンが伝える自己表現の物語

ファッションとカルチャーを牽引するVansから、心揺さぶられる新しいキャンペーンがスタートしました。ブランドの魂ともいえるスローガン「Off The Wall」を掲げ、その原点であるスニーカー「Authentic」に焦点を当てた今回の取り組みは、単なるシューズの紹介にとどまらず、自己表現の多様性と自由を称えるメッセージが込められています。



Vansのブランドスローガン「Off The Wall」は、「型破りであること、常識にとらわれず、自分らしく生きること」を意味します。1966年の創業以来、Vansはこの精神を基盤に、スケートボードやサーフィンといったアクションスポーツから、音楽、アート、ストリートカルチャーまで、あらゆるクリエイティブな表現者たちに寄り添ってきました。



そして今回のキャンペーンで主役となるのは、まさにその創業時からVansとともに歩んできたアイコンシューズ「Authentic」です。シンプルなキャンバスアッパーとワッフルソールという普遍的なデザインは、これまで多くの人々の足元を支え、彼らの個性によって無限の表情を見せてきました。今年、創業60周年という節目を迎えるVansが、「Authentic」を通して改めて世界に発信するメッセージは、「自分らしく、騒がしく生きる自由」。この静かなるシューズが、いかにして騒がしい人生を彩ってきたのか、そのストーリーにあなたもきっと共感するでしょう。



## 個性を爆発させるキャンペーンビジュアルの魅力

今回のキャンペーンビジュアルは、まさに「Off The Wall」の精神を体現するものです。退屈で窮屈な日常空間に、型破りなキャストたちが突如として現れ、創造性とのコントラストを鮮やかに描き出しています。







グラミー賞受賞アーティストからVans Skateboardingチームライダーまで、多様な分野で独自の存在感を放つ6人が集結。彼らが纏う「Authentic」は、まさに彼らの自由な精神の象徴です。単調な日常を舞台に、彼らの個性が爆発する様は、見ている私たちの心にも「もっと自由に、自分らしく！」というメッセージを強く訴えかけてきます。



例えば、グラミー賞受賞シンガー・ソングライターのSZAがインターネットカフェでくつろぐ姿。





ポップ・パンク・バンド「Paramore」のボーカル、ヘイリー・ウィリアムズが待合室でポーズを決める姿。





ハードコア・バンド「Turnstile」のベーシスト、フランツ・ライオンズが会議室やX線検査装置の前で型破りな姿を見せる。







そしてパンク・バンド「Blink-182」のドラマー、トラヴィス・バーカーが静かな郊外で過ごす一コマ。





## 60年の歴史を纏う！2つの限定コレクションを徹底解剖

「Authentic」の輝かしい歴史を称え、次世代へと繋ぐために、2つの特別なコレクションが順次発売されます。Vansのアイコニックな要素と、現代的な解釈が融合したこれらのコレクションは、まさに必見です。



### 1. Checkerboard Collection（2026年3月13日(金)販売開始）

Vansの代名詞ともいえるチェッカーボード柄を、これまでにないアプローチで再解釈したコレクションです。特に注目なのは、オリジナルのクロシェニット技法を駆使している点。これによって、お馴染みのチェッカーボード柄が、より立体的に、そしてどこか懐かしい雰囲気も感じさせる、新しい表情を見せています。







Premium Authentic Shell Knit

* カラー：Black/Egret

* 品番：VN000Y0RFDB

* 価格：¥14,300 (税込)



カジュアルながらも上品さを兼ね備え、足元から個性を主張できる一足として、これまでのチェッカーボード柄に新しさを求める方に特におすすめです。







### 2. California Heritage Collection（2026年4月2日(木)販売開始）

Vans発祥の地であるカリフォルニアのスピリットを体現したコレクションです。こちらもオリジナルのクロシェニット技法がベースにありながら、モダンな解釈とヘリテージ（遺産）に着想を得たプリントやカラーが採用されています。カリフォルニアの自由でクリエイティブな空気感を、足元で表現できるデザインは、まさにVansらしさ全開！







Premium Authentic Needlework

* カラー：Multi

* 品番：VN000Y0S448

* 価格：¥14,300 (税込)



ヘリテージにインスパイアされた柄と鮮やかなカラーリングは、まさにこれからの季節にぴったり。スニーカーでありながら、まるでアート作品のような繊細な刺繍が施されていることから、コーディネートの主役としても活躍してくれること間違いなしです。







これらのコレクションは、Vansが60年間培ってきた歴史と、常に進化し続けるデザインへの探求心が凝縮された「作品」と捉えることができます。長く愛せる価値ある一足として、その背景を考えると、この価格設定は決して高くありません。



## 渋谷PARCOで開催！サイトウユウスケ氏による特別なアートワーク展示とイベント

今回のキャンペーンを記念して、Vans Store Shibuya PARCOでは、スペシャルなイベントが開催されます。



普段からAuthenticを着用した人物作品を多く手掛けるアーティスト、サイトウユウスケ氏による書き下ろしアートワークの展示がスタート。彼のフィルターを通して表現されたAuthenticの新たな魅力は、きっと私たちに新しい発見を与えてくれるはずです。



期間中にAuthenticを購入すると、このアートワークがプリントされた限定アイテムがプレゼントされます。



第一弾（2026年3月13日～）：巾着

第二弾（2026年4月2日～）：キーチェーン

（※どちらもなくなり次第終了なので、気になる方はお早めに！）



さらに、キャンペーン初日の2026年3月13日(金) 18:00 – 21:00には、Vans Store Shibuya PARCOでローンチイベントが開催されます。サイトウ氏のアートワーク限定ステッカーやドリンクの配布もあるとのこと。入場無料なので、Vansファンはもちろん、アートやファッションに興味がある方はぜひ足を運んでみてください。







サイトウユウスケ氏 プロフィール

1978年生まれ。フリーのイラストレーターとして、ミュージックマガジン表紙、NulbarichやELLEGARDENのCDジャケット、映画宣伝美術、アパレルコラボレーションなど幅広く活躍。近年は個展も多数開催し、著作に作品集「YOUTHQUAKE」などがあります。



## あなたの「Off The Wall」な生き方を見つけよう

Vansの「Off The Wall」キャンペーンは、単なる新商品発売の告知にとどまらず、ブランドの哲学と自己表現の自由を力強く訴えかけるものでした。60周年を迎える「Authentic」は、これからも時代を超えて愛され、私たちの足元から「Off The Wall」な生き方をサポートしてくれるでしょう。



今回紹介した「Checkerboard Collection」は2026年3月13日(金)から、「California Heritage Collection」は2026年4月2日(木)から*販売開始です。



気になる方は、Vans Store各店（Shibuya PARCO・原宿・アクアシティお台場・イーアス沖縄豊崎店）やVans正規取扱店でチェックしてみてください。



Vansは、これからもアクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーを通じて、クリエイティビティあふれる自己表現を促進し続けるブランドです。最新の情報や、キャンペーンの詳細については、公式ウェブサイトやSNSをぜひフォローしてみてください。



あなたにとって「Off The Wall」な生き方とはどんなものでしょうか？ ぜひこの機会に、Vans Authenticを手に取り、あなたらしい表現を見つけてみませんか。この一足が、あなたの日常に新しい刺激と自由をもたらしてくれることを、心から願っています。

