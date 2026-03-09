JFA（日本サッカー協会）は9日、AFC女子アジアカップオーストラリア2026を戦うなでしこジャパン（日本女子代表）のメンバーから、DF石川璃音がケガのために離脱することを発表した。JFAは石川に代わる追加の選手招集がないことも明らかにしている。

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は、FIFA女子ワールドカップブラジル2027の予選も兼ねている。準決勝に進んだ4チームは、その時点で来年に控えたW杯の出場権を獲得。準々決勝で敗れた4チームは、プレーオフに進むこととなり、勝利した2チームにはW杯出場権が、敗れた2チームには大陸間プレーオフの出場権が与えられる。

2大会ぶり3度目のアジア女王を目指すなでしこジャパンは、今大会はグループCに組み込まれた。4日に行われたチャイニーズ・タイペイ女子代表との初陣は、MF谷川萌々子とMF清家貴子のゴールにより、2－0で勝利。続く7日に行われた第2節は、DF山本柚月の先制点を皮切りに怒涛のゴールラッシュを見せ、インド女子代表を11－0で粉砕。2連勝で決勝トーナメント（準々決勝）進出を決めていた。

なお、石川は第1節のチャイニーズ・タイペイ女子代表戦は、出番こそなかったもののベンチには入っていたが、第2節のインド女子代表戦ではメンバーから外れていた。

この後、なでしこジャパンは10日、グループC第3節でベトナム女子代表と対戦予定だ。

【ハイライト動画】なでしこ、第2節ではインド相手に圧巻ゴールラッシュ