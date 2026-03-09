3月9日、JFA（日本サッカー協会）とJリーグが実施するポストユースマッチにおける、U－19 Jリーグ選抜の参加選手が発表された。

JFA／Jリーグポストユースマッチは、23歳以下の世代を中心としたポストユース世代の発掘・強化を目的に、昨年4月から「JFA／Jリーグ共同事業 ポストユース施策」として4度にわたり実施されてきた。

これまで、U－22 Jリーグ選抜、U－20 Jリーグ選抜、U－18 Jリーグ選抜と活動ごとにチームを結成し、それぞれ強化活動を行ってきたが、5回目の活動となる今回は、U－19 Jリーグ選抜が結成される。なお、かつて日本代表の10番を背負った中村俊輔氏が、コーチとして同チームに帯同する。

同チームの活動期間は3月10日から同13日までの4日間。11日の14：30からは全日本大学選抜と、13日の11：00からは全韓国大学選抜と対戦する。会場は愛知県名古屋市の『CSアセット港サッカー場』。試合の模様はJリーグ公式YouTubeチャンネルにて無料ライブ配信される予定だ。

今回発表された、U－19 Jリーグ選抜のメンバー20名は下記のとおり。

◆■U－19 Jリーグ選抜

▼GK

松田駿（ファジアーノ岡山）

小川煌（サンフレッチェ広島）

▼DF

松本果成（湘南ベルマーレ）

村上慶（横浜Ｆ・マリノス）

久保遥夢（名古屋グランパス）

大川佑梧（鹿島アントラーズ）

永井大義（ベガルタ仙台）

▼MF

福島和毅（アビスパ福岡）

林駿佑（川崎フロンターレ）

荒木仁翔（いわきFC）

山本天翔（ガンバ大阪）

菅原悠太（FC東京）

今井健人（東京ヴェルディ）

中積爲（ガンバ大阪）

山下翔大（水戸ホーリーホック）

針生涼太（清水エスパルス）

吉田湊海（鹿島アントラーズ）

▼FW

渡辺隼斗（ヴィッセル神戸）

古屋歩夢（ベガルタ仙台）

塚本一咲（テゲバジャーロ宮崎）