2026年3月３日に発売された『将棋世界2026年4月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、今年１月22日に亡くなった加藤一二三九段の特集「天才が全うした生涯」、第51期棋王戦五番勝負の観戦記「貫き通したテーマ」など、読み応えのある記事を掲載しています。

特集 さようなら、加藤一二三九段

加藤一二三九段が亡くなった。享年86歳。その棋士人生や数多くのエピソードは生前から伝説といえた。比類なき存在感を持った棋士。まごうことなき天才の棋士人生を振り返る。

増田康宏八段先勝！第51期棋王戦五番勝負を振り返る。

藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する棋王戦五番勝負の第１局。現地大盤解説を務めた山崎隆之九段の解説で、熱戦の様子を詳細にお届けする。

『将棋世界2026年４月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・第84期 順位戦ラス前注目局レポート

・尾上与一による将棋小説「春、ラバータイルで君を待つ（後編）」

・塚田泰明九段による特選自戦記「「45年目の風景」

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！