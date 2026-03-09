今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）～3月15日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）～3月15日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、目標などを決めてテキパキ行動するとうまくいきそう。後回しにしていたものが片付くと、心の余裕が生まれて、家族や友人とリラックスして過ごせるでしょう。料理を振る舞うのも◎ 恋愛面は、納得できないことがあるとイライラしてしまうかも。何か勘違いをしていることもあるようなので、きちんと話し合ってみましょう。スキンケアを丁寧におこなうなど、美容に対する意識を高めると◎ 肌に自信がつくと行動力もアップできるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。