　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節の12試合が8日に行われた。

　福島ユナイテッドFCはホーム開幕戦でAC長野パルセイロを4－2で下し、今季初勝利。FW三浦知良は後半アディショナルタイム3分からの出場で、Jリーグ公式戦の最年長出場記録を「59歳10日」に更新した。

　ブラウブリッツ秋田はモンテディオ山形との直接対決を制し、首位ベガルタ仙台と勝ち点差「1」に接近。敵地でSC相模原と対戦した栃木SCは、前節の大勝が水泡に帰する0－4の大敗となった。

　ヴァンフォーレ甲府はFC岐阜との直接対決を制して、EAST-Bの首位に浮上。WEST-Aの徳島ヴォルティスはツエーゲン金沢に4－0の快勝で、高知ユナイテッドSCから首位の座を奪還した。

　レイラック滋賀FCはホーム開幕戦でロアッソ熊本を下し、2連勝を達成した。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第5節

【EAST-A】
ベガルタ仙台　1－1（PK戦：4－2）　湘南ベルマーレ
ヴァンラーレ八戸　1－1（PK戦：2－4）　横浜FC
モンテディオ山形　0－1　ブラウブリッツ秋田
栃木シティ　1－1（PK戦：3－5）　ザスパ群馬
SC相模原　4－0　栃木SC

【EAST-B】
いわきFC　1－1（PK戦：5－4）　RB大宮アルディージャ
藤枝MYFC　1－1（PK戦：6－5）　ジュビロ磐田
松本山雅FC　3－0　北海道コンサドーレ札幌
福島ユナイテッドFC　4－2　AC長野パルセイロ
FC岐阜　0－1　ヴァンフォーレ甲府

【WEST-A】
FC大阪　2－0　奈良クラブ
アルビレックス新潟　2－2（PK戦：3－4）　高知ユナイテッドSC
カターレ富山　2－2（PK戦：4－3）　愛媛FC
ツエーゲン金沢　0－4　徳島ヴォルティス
カマタマーレ讃岐　1－0　FC今治

【WEST-B】
レノファ山口FC　2－0　サガン鳥栖
ギラヴァンツ北九州　2－3　テゲバジャーロ宮崎
ガイナーレ鳥取　0－0（PK戦：7－6）　FC琉球
大分トリニータ　0－0（PK戦：5－4）　鹿児島ユナイテッドFC
レイラック滋賀FC　1－0　ロアッソ熊本

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（13／＋5）
2位　秋田（12／＋3）
3位　湘南（10／＋6）
4位　相模原（9／0）
5位　山形（8／0）
6位　群馬（6／－5）
7位　八戸（5／0）
8位　横浜FC（5／－2）
9位　栃木SC（3／－2）
10位　栃木C（1／－10）

【EAST-B】
1位　甲府（14／＋7）
2位　大宮（13／＋9）
3位　岐阜（11／＋3）
4位　いわき（9／＋2）
5位　藤枝（9／＋1）
6位　松本（6／0）
7位　磐田（5／－2）
8位　福島（4／－9）
9位　長野（2／－5）
10位　札幌（2／－6）

【WEST-A】
1位　徳島（12／＋13）
2位　高知（12／＋5）
3位　富山（10／＋4）
4位　新潟（10／＋2）
5位　FC大阪（6／－1）
6位　金沢（6／－4）
7位　讃岐（6／－6）
8位　今治（5／－2）
9位　愛媛（4／－2）
10位　奈良（4／－9）

【WEST-B】
1位　宮崎（15／＋7）
2位　大分（11／＋4）
3位　熊本（10／＋5）
4位　鹿児島（10／＋3）
5位　山口（7／＋1）
6位　滋賀（7／－1）
7位　鳥取（7／－2）
8位　琉球（5／－4）
9位　鳥栖（3／－4）
10位　北九州（0／－9）

◆■次節の対戦カード

▼3月14日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　相模原
湘南　vs　山形

【EAST-B】
大宮　vs　藤枝
甲府　vs　いわき
長野　vs　松本
磐田　vs　札幌

【WEST-A】
高知　vs　今治
奈良　vs　新潟

【WEST-B】
鳥栖　vs　北九州
宮崎　vs　大分
琉球　vs　山口　

▼3月15日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　栃木C
秋田　vs　栃木SC
横浜FC　vs　群馬

【EAST-B】
岐阜　vs　福島

【WEST-A】
富山　vs 金沢　
徳島　vs　讃岐
愛媛　vs　FC大阪

【WEST-B】
熊本　vs　鳥取
鹿児島　vs　滋賀