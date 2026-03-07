All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった京都府在住68歳の投稿者のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：さはら

年齢・性別：68歳（性別回答なし）

居住地：京都府

家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：800万円

現在の預貯金：1200万円

リスク資産：0円

◆月あたり2万円の赤字。貯金を取り崩している

年金生活で貯金ができているか、の問いに「想定より貯金できていない」ばかりか「貯金を取り崩している」と回答したさはらさん。

ひと月当たりの現在の収入は、「年金13万円」。

対して、月の生活費は「家賃5万円、光熱費・水道代などの公共料金および通信費2万円、食費5万円、雑費3万円」とあり、合計15万円ほど。

「毎月およそ2万円ほど赤字。年間で25万円くらい貯金を取り崩している」と語っています。

◆とくにきつい支出は食費。月に数回の外食がやめられない

特にきついと感じる支出として挙げたのは、「食費」。

物価高（インフレ）の影響も多少感じているそうで、「主に米の高騰。もちろん、そのほかもかなり上がってきているので、きつい」と投稿者。

対策として「できるだけまとめて食材やドリンクなどを買うようにして」いるものの、「月に数回は外食をしてしまいます。年金生活に入る前は外出することが多く、その延長で外食の機会も多かったため、それを今も引きずっている」と明かしています。

◆とにかく安いものを食べたり、電気代を節約したり

また、税金や社会保険料についても、「以前はあまり考えていなかったが、思っていたよりも負担が大きい」と受け止めている様子。

逆に、「水道代と光熱費」は想定ほど負担になっていないと言います。

年金生活では、「とにかく安いものを食べたり、電気代を節約したり」と、少しでも支出を抑える工夫を続けているようでした。

文＝あるじゃん 編集部