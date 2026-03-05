2026年3月は変化とチャンスの予感!?「2026年3月の運勢」あなたの仕事運・恋愛運は？ 四柱推命占いで完全解説

ラジオ発のエンタメニュース&コラム「TOKYO FM+」がお届けする占い記事「2026年3月の運勢」（3月6日（金）～4月4日（土））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、1月生まれから12月生まれまでの3月の全体運・恋愛運・仕事運を生まれ月別に徹底解説。出会いのチャンス、仕事の転機、金運アップの時期など、3月を最高の1か月にするためのヒントが満載です。あなたの生まれ月の運勢をチェックして、恋愛や仕事に役立ててください。――3月はコミュニケーションが活発になり、人間関係や仕事の環境に変化が出やすいタイミングです。運気の波を味方につけて、後悔のない1か月を過ごすためのヒントをチェックしていきましょう。今月は、コミュニケーション能力を存分に発揮できる月となりそうです。人間関係や仕事の進め方にも変化が出やすく、積極的に人と食事をしたり、縁をつなぐ役割を担うのに向いたタイミングです。なんとなくやってみたかったことも、今月は周囲に受け入れられやすいので、少し背伸びしてチャレンジしてみるのが良いでしょう。恋愛面では、出会いを求めている方に、友人関係や趣味のつながりから発展していくような流れがあるかも。飲み会などの誘いがあれば積極的に顔を出してみると、思わぬ展開に繋がりそうです。パートナーがいる方は、危険な恋の星回りの月。色っぽい誘いが増えやすいタイミングなので、誘惑には注意しましょう。家族で美味しいものを食べに行くのには非常に良い時期です。今月は上昇運の波に乗れそうです。仕事での充実感が高まりやすく、結果が出やすいタイミング。上司やクライアントからの評価も上がりやすい月となります。これまで真面目にコツコツ積み上げてきたことの成果が出やすいので、もう一踏ん張り頑張ると大きな飛躍に繋がるでしょう。アイデアもどんどん湧いてくる時期なので、気づいたことはこまめにメモしておくのがオススメです。恋愛運はとても良く、特に女性にとって充実感のある月となりそうです。パートナーがいない方や出会いを求めている方には、新たな縁が生まれやすいタイミング。気になる相手がいれば、積極的に関わってみても良いでしょう。パートナーがいる方は、いつもより素直になれる星回りなので、純粋な気持ちで相手と向き合ってみましょう。懐かしい場所に出かけたり、共有する時間を楽しんだりすることで絆が深まります。新しい仕事の話が飛び込んできたり、人との連携が重要になってくる場面が増えそうな月です。プレッシャーはきつくなりやすい時期ですが、その分、成長や出世のチャンスも舞い込んできそうです。ライバルが現れたり、気持ちが乱されるような場面があったとしても、マイペースを崩さないことが今月の肝となるでしょう。体力的にハードな面もありますが、「信頼を勝ち取る」というマインドで挑めば、後々大きな財産になります。恋愛運は波乱含みの月となりそうです。ただし、「喧嘩するほど仲が良い」という言葉があるように、感情がぶつかり合う場面を通じて、わかりあえるきっかけにつながることもあるでしょう。出会いを求めている方には、気持ちを激しく揺さぶられるような相手と出会える暗示が出ています。パートナーがいる方は短気を起こしやすい月なので、相手の立場や環境を想像することを忘れないようにしましょう。今月はメンタルが不安定になりやすい時期ですが、一方でクリエイティブなセンスが光る月でもあります。アイデアを出したり、何かを表現したりする力を発揮しやすいタイミングなので、課題を解決する場面では積極的に力を出してみましょう。身内など人間関係のしがらみからくる問題が浮上しやすく、ストレスは増すかもしれませんが、集中力も高まる時期なので粘り強さが大切になります。恋愛運を見ると、自身の美しさや魅力に磨きがかかる時期なので、嬉しい言葉をかけてもらいやすくなります。ただし、ネガティブな感情にも敏感になるため、ふとした瞬間に嫌悪感を覚えることも。そんな時に露骨に顔に出してしまうと悪い評判につながりかねないので、心にゆとりを持つことが大切です。パートナーがいる方は、不安定になりやすい時期。致命的な言葉を相手にぶつけやすいタイミングのため、発言の前に一呼吸置くことを意識しましょう。今月は事務処理能力が上がり、周囲の協力も得やすい時期。溜まっていた課題や問題を一気に片付けるのに向いています。特に事務や経理などに携わっている方には、実力を発揮しやすい星回りです。色々な場所で必要とされる分、気づかないうちに心身を消耗しやすいため、健康管理には注意が必要。細かいところにまで目が届く時期なので、ミスに気づいたときは端的に指摘するよりも、さりげなくフォローする方が後々感謝されることになります。金運も好調で、効率よく買い物ができたり、中長期の投資計画を立てるには良いタイミングです。恋愛面では運気が上昇中。楽しいデートや素敵な出会いに縁がありそうです。一夜限りの関係よりも「真剣に誰かを大切にしたい」という気持ちが高まる月なので、本命を探すのにも向いています。パートナーがいる方は、信頼関係を深めるのに絶好の時期となるでしょう。人脈が大きく広がりやすいタイミングです。あなたのフレンドリーな雰囲気が周囲に認められ、遊びや趣味、副業など、さまざまな方向で新たなつながりが生まれやすい月となります。最初は遊び感覚で関わっていたことが、気づけば大きなビジネスチャンスに化けたり、普段は接点のないような立場の人と縁ができたりする可能性もあるでしょう。金運上昇の月でもあり、特に短期・中期の投資に良い展開が期待できそうです。SNSをビジネスで活用している方には、良いコラボや「バズ」のチャンスもあるかもしれません。恋愛運も好調で、趣味などの交友関係から発展しやすい時期。パートナーが欲しい方にはチャンス到来といえるでしょう。すでにパートナーがいる方は、共通の趣味で一緒に盛り上がる時間が、大切な思い出を形作ってくれます。今月は楽しみながら人間関係を広げ、金運アップの流れにも乗っていけるような月となりそうです。会食の席でのちょっとした発言が新しいビジネスにつながる可能性がありますし、興味深い副業の話が耳に入ってくることもありそう。気になったら少し調べてみたり、スモールステップで試してみたりするのも良いでしょう。人を楽しませることに縁がある月なので、自分から集まりを企画してみるのも吉です。恋愛運を見ると、食事や飲み会などの機会が増えやすいタイミング。いつもよりも会話が弾む暗示があるので、イベントには積極的に参加してみると、思わぬ展開があるかもしれません。今月は自分自身の魅力が高まっており、各所で注目を集めやすくなります。ただし、楽しい機会が多い分、食べ過ぎによる体型の変化には注意が必要。自己管理だけは怠らないようにしましょう。今月は金運低下の暗示が出ているため、注意が必要です。大きな買い物をしたくなる時期ですが、感情のままに動くと後悔することになりそうです。人間関係も要注意で、いつもなら踏みとどまる場面でも、リスクを取って強引に物事を進めてしまいやすい時期。根回しを怠ると周囲との衝突につながりかねないため、事前の調整は丁寧に行いましょう。また、ギャンブルなどには特に要注意な月です。こういう時期はボランティアや社会貢献に目を向けると運勢が安定します。人知れず「徳を積む」ような善い行いをしてみるのも良いでしょう。恋愛運については、いつもより勇気が出やすく、積極的に動ける時期。魅力も上がっているので、出会いを求めている方には好感触を得やすいタイミングです。パートナーがいる方は、自分の意見を押し通して衝突しやすいので、譲り合いの姿勢を大切に。今月は「新しいことに挑戦したい」という思いが強くなりやすい時期です。自由を求める気持ちが高まっている反面、周囲の状況や常識を無視して正直に言いすぎてしまい、波紋を呼ぶ暗示があります。本音を吐き出すとスッキリするかもしれませんが、周囲を振り回すことにもなりかねないので、言葉選びには慎重になりましょう。金運はやや低下気味です。衝動買いをして後悔しやすいタイミングなので、決断の前に一呼吸置くのが無難。大きな買い物は4月まで待った方が満足度は高いでしょう。恋愛運はチャレンジ精神が高まっており、過去の恋愛を振り切って新天地へ踏み出すには良い時期です。パートナーがいる方は、自由を求める気持ちがかなり強まりやすいため、相手への配慮を忘れないことが円満の秘訣です。メンタルが不安定になりやすい月です。仕事でも衝動的な行動を取りやすいタイミングなので、大切なことを決断するときはノートに書き出したり、信頼できる仲間に相談したりと、慎重な判断を心がけましょう。アイデアはどんどん湧いてきますが、やや奇抜すぎるかもしれません。今は「温めておく時期」と割り切り、急激に進めることは避ける方が良い結果に繋がります。発言にトゲが出やすいタイミングでもあるため、言いたいことがある時は、一度冷静になる時間を作りましょう。恋愛運は吉凶混合です。新たな人脈ができやすく、自分自身の魅力が磨かれる時期なので、注目を集めやすいでしょう。パートナーがいる方は「美」に関する星が強まっており、自分磨きをしたり新鮮さを保つ工夫をしたりすると、相手からの評価が高まりそうです。ただし、言葉のキツさには十分注意してください。今月はエネルギーが内側に向かいやすく、自分と静かに向き合うのに向いた時期です。新しい知識を学んだり、自分のやりたいことを見つめ直して技術習得に励んだりするのが良いでしょう。出会い運も良く、学びの場に顔を出すことで、あなたを導いてくれるような重要人物が現れる可能性もあります。逆に、この時期に何もしないでいるとモヤモヤが溜まりやすいので、「とりあえずやってみる」という軽やかなフットワークが大切です。恋愛については、精神的なつながりにフォーカスが当たる時期。パートナーがいる場合は、いつもより深い対話ができるタイミングです。映画やドラマを観て感想を語り合うと、意外なほど盛り上がるでしょう。出会いを求めている方には、パブリックな場での出会いや、これまでとは異なる層との広がりがありそうなので、積極的にネットワークを作っていきましょう。今月は「移動」や「変化」がキーワードとなりそうです。出張や旅行などの機会があればアンテナを張っておくと、新たな発見や学びがあるでしょう。仕事ではプレッシャーがかかる場面が増えそうです。本人のモチベーションに関わらず責任あるポジションを任されるような展開があり、自問自答する機会が増えるかもしれません。恋愛運を見ると、人目を引きやすい時期なので、少し強引に進めても案外良い展開になることがありそうです。ただし、いつもより大雑把になりやすい月でもあるため、やり過ぎて後悔しないよう注意しましょう。パートナーがいる方は、関係に変化やスパイスを求めたくなるタイミング。誘惑やチャンスが多い分、目移りしすぎると大切な場所を見失うことにもなりかねません。自分にとって何が一番重要かを忘れないようにしましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。