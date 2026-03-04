オーストラリアで活躍中の日本人選手が、その強烈なシュートによってスタジアムの電光掲示板を破壊してしまったようだ。

オーストラリアの最上位リーグであるAリーグの公式X（@aleaguemen）は1日、一部分が壊れて正常に機能しなくなった電光掲示板の動画を投稿。「彼のシュートがスコアボードを破壊した。こんなことになるなんて思ってもみなかった」と綴っている。

電光掲示板を破壊した“犯人”は今冬からオーストラリアでプレーしている谷口海斗。いわてグルージャ盛岡、ロアッソ熊本、アルビレックス新潟でもプレーしたアタッカーは、今年1月にセントラルコースト・マリナーズへ活躍の場を移し、30歳にして自身初の海外移籍を実現させた。

谷口は現地時間2月28日に行われたAリーグ第19節ニューカッスル・ジェッツ戦に先発出場すると、左足で放ったミドルシュートが枠の上へ外れ、ゴール後方に設置されている電光掲示板を直撃。試合後には自身のインスタグラム（@kai_b.0907）を更新し、「ダービーマッチ 0－0 draw」と試合結果を報告した上で「電光掲示板 sorry」と綴った。

Aリーグの公式Xもこれに反応。壊れた電光掲示板と谷口の謝罪投稿を合わせた画像とともに「素晴らしい。セントラルコースト・マリナーズのストライカーは、シュートでスコアボードを壊した後、インスタグラムに謝罪を投稿した。谷口海斗、なんて男だ」とポストしている。

なお、セントラルコースト・マリナーズはここまでの18試合で勝ち点「23」を獲得し、12チーム中7位に位置。谷口はニューカッスル・ジェッツ戦を含めて加入後ここまで3試合に出場している。

【動画＆画像】強烈シュートで電光掲示板破壊の谷口海斗が謝罪