お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にお金の専門家が回答します。

今回は、老後破産しがちな人について専門家が回答します。

◆Q：老後破産するのはどんな人？

「叔父は高額な住宅ローンを組んだうえ、子どもに教育費をかけすぎ、老後破産に近い状態らしいです。自分は心配性な性格でもあり、老後が大変不安です。老後破産する人のパターンについて知っておきたいと思います。専門家の目から見て、こういう人は老後が危ない、というのがあったら教えてください」（48歳・会社員）

◆A：浪費癖がある、社会保障制度を無視している、お金の線引きができていない人です

どのような人が老後破産をするのか、それを一概に断定はできませんが、今までの相談を踏まえると、大きく2つのパターンがあります。【1】無計画でお金を使ってしまった【2】子どもが起こしたトラブルに対処して困難になった等です。

それでは、具体的に見ていきます。

◇【1】無計画でお金を使ってしまった

相談者の叔父様は、高額な住宅ローンや教育費等、一見すると無計画で後先考えずに行動した結果で、破産に近い状態になっていますよね。

ただこれは、自分のためにお金を使ってしまったのではなく、あくまでも家族のために使ってしまった結果なのです。家族が喜ぶからマイホームを購入した、子が望む教育はすべて受けさせたい等です。実際に、そのような家庭は多く存在しています。

一方で、なかには、本人そのものが無計画でお金を使ってしまい、老後の生活が立ち行かなくなっているケースもあります。その多くが公的年金の未払いで受給できずに、生活費が足りない、病気になっても治療費が捻出できないというものです。

一時期、年金は払うと「損」という風潮があり、自営業等で収入がある人の中には未納の人がいました。しかし、経済の流れが大きく変わってしまい、思うような収入を得られなくなり、年金も未払いなために老後、年金を受給できなくなってしまったのです。その結果、最終的に子の世話になっているという家族を何組か見ています。

前者の叔父様のようなケースは思いやりの結果ですが、後者は快楽・楽天主義の結果と言えます。

ただし、どちらのケースも「浪費癖がある」もしくは「その場の勢いに流されお金を使ってしまう」ために、「常に収入以上の支出をしている」状態にあったと考えられます。後者に至っては、さらに「社会保障制度を無視している」ために招いたとも言えます。

◇【2】子どもが起こしたトラブルに対処して困難になった

子が高額な借金を抱えてしまい、子に代わって借金を返済するためにお金を使ってしまったケースも見られます。

老後に備えて貯めていた預貯金を吐き出す、年金保険を解約して支払ってしまい、老後の資金計画が狂い破産寸前に陥ってしまうケースも増えています。

【2】のケースは「自分のお金と家族のお金の線引きができていない」ために招いたと言えるかもしれません。

◇老後破産は誰にでも起こり得る

ここまで説明してきましたが、老後破産の可能性がある人の特徴について簡単にまとめました。

・浪費癖がある

・その場の勢いに流されお金を使ってしまう

・常に収入以上の支出をしている

・社会保障制度を無視している

・自分のお金と家族のお金の線引きができていない

どの特徴も、誰もが内在しうるものであるというのがわかります。つまり、老後破産は誰にでも起こり得ることであり、避けられないこともあるのです。そのことをよく知ったうえで、将来に向けて対策していきましょう。

最後に、叔父様の「誰かを思いやってお金を使う」というお金の使い方は本来、悪い使い方ではありません。ただし「常に収入以上の支出をしている」「自分のお金と家族のお金の線引きができていない」部分は見直す必要がありそうです。

叔父様のご家族には「老後破産しそうだ」と傍観するのではなく、救いの手を差し伸べる気持ちはないのか？ 感謝の気持ちはないのか？ と、相談者から促してみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

