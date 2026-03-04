今日は2026年3月4日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>しし座（獅子）：7月23日～8月22日
-
総合運：☆☆☆☆☆
今後、もっともっと幸せに生きるための道が拓けていきそうな最高の日！そのきっかけは、ふとした気づきや発見かも。まずは、誰にも邪魔されずひとりで過ごす時間を作ってみると〇。午前中のうちがベスト。5分でもかまいません。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
人気アップの恋愛運です。さらに、あなたも積極的に大胆に動くことで、ロマンチックな時間が待っていそう！運気を生かすポイントは、品のよさ。特に食べているときのマナーと歩き方に気をつけるといいでしょう。
-
金運：☆☆☆☆☆
今日は金運最高潮！特に、人に対してしっかりと敬意を払ったり、目上をきちんと立てたりしていると、誰かからお金をかけてもらえる可能性が。価値ある物を譲り受けたり、資金が必要なことに協力してもらえたりするでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
｢信じていいのかな…｣｢慎重にいったほうがいい｣などと思ったときも、｢きっと大丈夫！｣とポジティブな方向に考えてOK！それができると、想像以上に仕事がうまくいったり、これまで以上に実力を認められたりする運気です！
-
健康運：☆
生活を見直すことで健康運が大きくアップします。特に食生活を見つめなおすと良いでしょう。普段ダメだとわかっているのにしてしまうことを改善することで、きちんとしたリズムで毎日を過ごせるでしょう。
- ラッキーアイテム：手帳
- ラッキーカラー：オリーブグリーン
<2位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆☆
周りの人がすんなりと納得する話し方ができる日です。その姿が魅力となって、信頼感もグンとアップするでしょう。真剣な話題のときには、自分とは違う考えも肯定しながら話を進めていくのが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆☆☆
ひとりで考えていると、相手の立場や状況を思いやる心が小さくなるかも。ただ、恋の相手とコミュニケーションをとっていれば、優しい気持ちが自然に湧いてきて愛が深まります。何気ないひと言だけでも、連絡をしてみると◎。
-
金運：☆☆☆
買い物についても貯蓄や運用についても、今日は自分の考えが強くなりそう。ただ、その考えにこだわりすぎると、盲点が出てくるかもしれません。誰かとお金の話になったら、少しだけ意見を交わしてみるのもいいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆
話し合いなどで、仕切り役を求められるかも。リーダーとして抜擢される可能性も。いずれにしても、上に立って活躍できる仕事運です！自分のことはさておき、関わる人たちの立場や気持ちを考えることが、活躍をより大きくするポイント。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は自己流ダイエットなどの冒険は厳禁。調子がよいのでついつい「もっとできるだろう」「こうしたら良いだろう」と思ってしまうでしょう。過激なダイエットになり、体調を崩す元になるので注意しましょう。
- ラッキーアイテム：トラベラーズノート
- ラッキーカラー：ターコイズブルー
<3位>おとめ座（乙女）：8月23日～9月22日
-
総合運：☆☆☆☆
「できるかもしれない」と感じたら、今日は深く考える前に実行してみて！自信がアップする流れを生み出すことができそう。「こうなるはず」と思い描いたとおりになりやすい日なので、ポジティブなイメージを抱いてください。
-
恋愛運：☆☆☆
あなたを苦しめていた執着から解放される恋愛運。「どうしてもこの人がいい」「これは譲れない」というこだわりが、消えていくでしょう。誰かとの関係が限界だと感じたら、次に進む決断を。そのほうが幸せに近づけそうです。
-
金運：☆☆☆
手に入れたい物や経験したいこと、始めたい事業などに対して、今日から貯金をスタートすると〇！最高の第一歩を踏み出すことができそうです。｢次にお金を使いたいことは、何なのか？｣と、考えてみるのも金運アップの方法。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
何をどんな言葉で伝えるのが一番効果的なのか。誰がどんな状況に置かれているのか。そういうことを細やかに考えてから、｢この方法でいく｣と堂々と振る舞うといい日！あなたの実力がキラリと光り、すばらしい発展を感じられそうです。
-
健康運：☆☆☆☆
気力が充実する1日。今日は計画的に仕事や家事をしてはいかがでしょうか？普段できない大変なことも、自分のペースでこなすことができそうです。また、体調が良ければ運動を始めてみるといいでしょう。今日から始めれば長続きします。
- ラッキーアイテム：カトラリー
- ラッキーカラー：トマトレッド
<4位>いて座（射手）：11月23日～12月21日
-
総合運：☆☆☆☆
年齢や立場を問わず、さまざまな人から嬉しい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎ合うコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。
-
恋愛運：☆☆☆☆☆
相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！
-
金運：☆☆☆☆☆
今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
どんな状況なのか、何を優先するべきなのか、瞬時に鋭く判断できる仕事運です。感じたことや提案したいこと、指示などはストレートに言ってOK。遠回しよりも好印象です。言葉に笑顔を添えるのが、運気を最大限に生かすコツ！
-
健康運：☆
ダイエットに成功した人と知り合うなど、不思議な体験がありそう。しかし、今日のあなたの体調は万全ではありません。同じダイエットをすぐに始めることは体が追いつかず、挫折をしてしまいそうです。無理せずマイペースで始めましょう。
- ラッキーアイテム：スマホグッズ
- ラッキーカラー：チャコールグレイ
<5位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆
自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。
-
恋愛運：☆☆☆
今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。
-
金運：☆☆☆☆
抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。
-
仕事運：☆☆☆☆
どんなピンチが襲ってきても、それをチャンスに変えることができる仕事運の日です。いかなる状況でも、弱気にならないことが何よりも大切。｢こうなったらどうしよう…｣ではなく、｢こうできるはず｣という強気な発想をしてみて。
-
健康運：☆☆☆☆
ダイエットに挑戦するなら今日。普段は諦めてしまうような少しハードルの高いダイエットでも、今日のあなたなら強気で始められます。精神的にも充実していますから、計画的にしっかりダイエットできるでしょう。
- ラッキーアイテム：アンティークトイ
- ラッキーカラー：コーラルピンク
<6位>かに座（蟹）：6月22日～7月22日
-
総合運：☆☆☆
効率的に無駄なく行動できる運気の日です。早く終わらせたいことや、誰にも口出しされずに自分のやり方を貫きたいことに時間を費やすといいでしょう。そして、人のやり方や考えにも口出ししないのが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆
何気ない笑い話や雑談から、なぜかピリピリムードになる可能性がある恋愛運。「謝ってよ」と感じたときには、自分も頑固になっているのだと考えて。早く謝ってしまうか、話を切り上げるのが得策。ゆっくり話すと衝突を避けられそうです。
-
金運：☆
もっと節約できる方法や、もっと上手に運用できる方法を思いつく金運の日です。ただ、ボーッとしていて、ふと思い浮かぶわけではありません。｢自分の問題点はどこか？｣と、ひとりで考える時間を作ってみるといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆
｢これは本当だろうか？｣｢何がベストか？｣と引っかかることもありそうな日。そこでとことん考え抜くことで、仕事の能力を一気に高めることができる運気です。結果を出すことにこだわらず、じっくりと丁寧に仕事と向き合ってみて。
-
健康運：☆☆☆☆☆
勢いに任せて通販番組などで健康グッズなどを衝動買いしてしまいそうです。しかし、今日は投資したものは残念ながら無駄に終わってしまいそうです。その溢れるやる気は別の事に回したほうが良いでしょう。
- ラッキーアイテム：ブックカバー
- ラッキーカラー：レモンイエロー