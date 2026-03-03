俊足と守備力で一軍に帯同し続けるスーパーサブ。2026年に国内FA権取得が見込まれ、ベンチワークを支える存在として評価は安定。役割次第で去就が注目される。

機動力武器の万能サブ

増田大輝（読売ジャイアンツ）

[caption id="attachment_251579" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの増田大輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／68kg

・生年月日：1993年7月29日（32歳）

・経歴：小松島高 - 四国・徳島

・ドラフト：2015年育成選手ドラフト1位（巨人）

・2025年成績：53試合出場、打率.136（22打数3安打）、3盗塁

内外野をこなすスーパーサブとして一軍戦力となっている増田大輝。一軍に帯同し続けたこともあり、2026年に国内FA権を取得する見込みとなっている。

2015年育成選手ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団すると、プロ2年目の2017年7月に支配下登録を奪取。

2019年に一軍デビューを果たすと、同年は代走や守備固めを中心に75試合に出場し、チームトップの15盗塁を記録。

さらに翌2020年は74試合の出場ながら、リーグ2位となる23盗塁と存在感を発揮した。

その後は盗塁数こそ減らしたが、ユーティリティープレイヤーとして一軍に帯同。

2025年はチームの野手では唯一となる全143試合にベンチ入りし、53試合に出場した。

2026年中に国内FAを取得予定だが、故障からのスタートとなった増田大。まずは、一軍に戻り、変わらず戦力となりたいところだ。

【関連記事】

【了】