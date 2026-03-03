さる2月15日（日）、SBI証券のイベント『資産運用フェス2026-Spring-』が、東京都千代田区の東京国際フォーラムで行われました。編集部も参加してきましたので、イベントレポートをお送りします。

前回以上の盛り上がり、会場は“みっしり”の熱気

まず、前回イベントより、あきらかに人が増えていたと感じました。地下通路から東京国際フォーラムにアクセスし、地下イベントフロアをガラスごしに眺めると、まぁ人の多いこと。場所によっては、かなり人がみっしりいて、これは盛り上がっているなと感じました。

会場に入ってみると、あきらかに前回イベントより参加者が増えていると感じるブースがありました。ひとつは、SBIラップのブース。スタッフの方に聞くと、やはりAIが分散投資・運用するという点に興味がある人が多いようでした。もはや人間の能力を超えているなんていう評判を聞きますし、気になりますよね。

インド株式ファンド、欧州ファンドを紹介するブースも人が多かったですね。もう立ち見の方もいるのが基本という感じでした。やはり米国以外の投資先を検討されている方が多いのでしょうか？

親子で学べる金融クイズ、体験型ブースも人気

クイズを通して、親子で金融が学べるブースも人気でした。「お小遣い」や「お年玉」など、子どもにとって身近なお金の話題をうまく取り入れたクイズになっているのが効果的なようで、お子さんも集中して聞いていましたね。クイズに答えるために、みんな積極的に手をあげていました。

ほかにも、SBI FXトレードのCMに出演されている、田﨑さくらさん、安藤咲良さんが登場したブース、姿勢の改善が期待できる理学/作業療法士によるストレッチの体験（オフィスストレッチ）のブースなども人気でした。こういった楽しめる要素、参加できる要素があるのはいいですよね。

“裏メイン”の何でも質問コーナーは、今回も盛況

そして、『資産運用フェス』の裏メインといえば、この「何でも質問コーナー」。会場のブースのように華やかな装飾もなくパネルと長机があるだけですが、今回もずっと人が途絶えません。「何でも」というだけあって、スマホアプリの使い方から、自分にとって最適な運用プランは何？ のような質問までさまざま。資料なども持ってきて、みなさん熱心に質問していました。SBI証券のスタッフ総出で、なんとか課題解決しようと相談が展開されていました。

セミナーのトリはテスタ氏、投資で失敗しないためのマインドセットとは?

セミナープログラムも盛況でした。どのセッションもわかりやすく投資ノウハウを教えてくれるので、ぼーっと聞いているだけでも、ふんふんと頭に入ってきました。休憩がてら聴講するだけでも、学びが得られるのはいいですね。

そして、トリはやはりこの人、テスタさん。「投資で失敗しないためには!?」という演目で登壇されましたが、いやはやすごい人気です。投資におけるマインドセットなどのお話を聞くことができ、個人的にもとても興味深かったです。勝ち続けられる人などいないので、投資に失敗、不安はつきものですが、それらとどう付き合うか。やはり名を成す人は、心構え、努力量が違うなと、刺激を受けました。

そんなこんなで、いろいろなお土産をもらって帰路につきました。たまたま近くを通りかかった人が、興味深そうに会場をのぞきこみながら、「資産運用のイベントだって、わしも参加すればよかったー」と言っていたのが印象的でした。周りの人がこれだけ一生懸命情報収集しているのを見ると、なんかあせりますよね。その気持ち、わかります。またこういったイベントは開催されるようですので、資産運用に興味があるなら、一度は参加してみてもいいのかなと思います。

なお、イベント公式サイトでは当日の投影資料が公開されていますので、今回、見逃した方もチェックしてみてください。