ミランが今夏の移籍市場でのストライカー補強を検討しているようだ。3月1日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。

近年のミランは移籍市場が開く度にストライカーの補強に動いている。一昨年夏にスペイン代表FWアルバロ・モラタ（現：コモ）、昨年冬にメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネス、昨年夏にフランス代表FWクリストファー・エンクンク、今冬にドイツ代表FWニクラス・フュルクルクを獲得。さらに今冬にはクリスタル・パレスからフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの加入が秒読み段階となったが、メディカルチェックを通過できず土壇場で破談となった。

エンクンクが今シーズンここまで公式戦6ゴール、ヒメネスとフュルクルクが1ゴールとあまり結果を残せていない現状から、ミランはチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得を条件に、今夏の移籍市場でもストライカーの補強に動く可能性が高い模様。報道によると、イグリ・ターレSD（スポーツディレクター）らはドルトムントに所属するギニア代表FWセール・ギラシをトップターゲットとして注視しているようだ。

ドルトムントでここまで公式戦通算86試合出場54ゴール15アシストという成績を残しているギラシは今月で30歳に。今夏がステップアップのラストチャンスと考えており、メガクラブへの移籍を希望しているとも報じられている。しかし、2028年6月末までの現行契約に付随する解除条項の金額は最大7000万ユーロ（約138億円）に設定されているとのこと。これがミランにとってネックになる可能性が高いという。

そうした状況を踏まえ、ターレSDらはアル・カーディシーヤに所属するイタリア代表FWマテオ・レテギにも関心を寄せているようだ。ミランは昨年夏にも獲得に興味を示していたが、セリエA得点王はサウジアラビア移籍を決断し、ここまで公式戦26試合で16ゴール1アシストをマークしている。

一方、ヒメネスは現行契約を2029年6月末まで残しているにも関わらず、今夏に新天地を求める可能性がある模様。スペイン紙『アス』によると、サンダーランドとウェストハムが獲得に興味を示しており、ミランの要求額は2200万ユーロ（約40億円）程度だという。