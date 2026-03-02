CLAN QUEEN、3月7日に東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にてフリーライブ開催

音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが、3月7日（土）に新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にてFREE LIVE「99」を開催することを発表した。

今回のライブは彼らのライブとしては初めて、スマートフォン・携帯電話に限り撮影可能なライブとなっている。

さらにCLAN QUEENは今年2026年の4-5月に全国ツアー「CLAN QUEEN "Grand Hotel MONOPOLY Tour" 2026」を開催。会場は東名阪Zepp、更にはワンマンLIVE初開催となる札幌、福岡の全5都市となっていて、既に4/11 （土）札幌、4/18（土）、19 （日）福岡公演、5/15 （金） 東京公演のチケットはソールドアウト。チケットのプレリクエスト先行が実施中。

＜ライブ情報＞

CLAN QUEEN FREE LIVE「99」

2026年3月7日（土）19:00〜

場所：新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場

CLAN QUEEN "Grand Hotel MONOPOLY Tour" 2026

2026年4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

2026年4月18日（土）福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

2026年4月19日（日）福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

2026年5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

2026年5月10日（日）大阪 Zepp Osaka Bayside

2026年5月15日（金）東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

Vポイント presents ツタロックフェス2026

2026年3月22日（日）

会場：幕張メッセ4・5・6・7ホール

チケット受付はこちらから

https://eplus.jp/tsutarockfes/