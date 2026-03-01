FIA WEC世界タイトル連覇を目指すフェラーリが499Pの2026年リバリーを発表

フェラーリはFIA世界耐久選手権2026年シーズンの正式な始動にあたり、ハイパーカー499Pの新リバリーを公開した。発表はモデナのムゼオ・エンツォ・フェラーリで行われ、イベントは一般にも公開。会場にはティフォシが詰めかけ、フェラーリCEOベネデット・ヴィーニャ、マーケティング＆コマーシャル最高責任者エンリコ・ガリエラ、製品開発最高責任者ジャンマリア・フルジェンツィ、耐久レースおよびコルセ・クリエンティ・グローバル責任者アントネッロ・コレッタ、耐久レースカー責任者フェルディナンド・カンニッツォに加え、499Pの50号車・51号車のドライバーが登壇した。

【画像】フェラーリが発表した499Pの2026年WEC参戦マシンのリバリー（写真9点）

2025年シーズンは、マニュファクチャラーズとドライバーの両世界タイトルを獲得。フェラーリにとって忘れがたい一年となり、耐久レース最高峰クラスにおける世界タイトルを53年ぶりにマラネッロへ持ち帰った。フェラーリAFコルセは連覇を目指し、新たな挑戦へと踏み出す。

新リバリーにはFIA世界耐久選手権の月桂冠が描かれる。左右のフロントフェンダー、跳ね馬のシールドの下にはっきりと配され、感動を呼び起こす象徴であると同時に、最高のパフォーマンスを目指すチームにとってさらなるモチベーションの源泉となる。51号車は2025年にドライバーズタイトルを獲得したため、ドアフィンにもFIAドライバーズタイトルの月桂冠が描かれる。

クルーは4年連続で同一メンバー。50号車はアントニオ・フォコ、ミゲル・モリーナ、ニクラス・ニールセン。51号車はアレッサンドロ・ピエール・グイディ、ジェームズ・カラード、アントニオ・ジョヴィナッツィが担当する。

2026年仕様のデザインは進化を遂げながらも、ヘリテージに忠実であり続ける。1973年まで耐久レースを席巻した312Pへのオマージュは継承される。フェラーリはその1973年を最後に総合優勝争いから離れ、2023年に歴史的復帰を果たした。

499Pのスタイリングはフェラーリ・スタイリング・センターが担当。ボディの大半を占める「ロッソ・スクーデリア」は、これまでのマット仕上げから新バージョンのグロス仕上げへ変更された。このカラーと仕上げは、F1世界選手権を戦うスクーデリア・フェラーリのHP SF-26とまったく同じ仕様である。ひと目で分かる赤は、1947年にエンツォ・フェラーリが創業して以来、レースヘリテージを象徴してきた色だ。組み合わせられるのは「ジャッロ・モデナ」。ボディワークのラインを描き出し、とりわけ2026年仕様ではコックピットのフォルムを際立たせる。

2026年仕様で目立つ変更点は、イエローの斜線が形作る矢の向きである。2023年のデビュー以来、このデザイン要素は499Pの特徴となってきた。従来は進行方向を指していたが、2026年はリアウイングを指す方向へ反転。フェラーリ・スタイリング・センターは、マシンの中心を占める構造的要素であり、デザイン上も極めて象徴的な存在であるコックピットの重要性を強調するため、この選択を行ったという。

技術的には2026年マシンに大きな変更はない。499Pのレースデビュー以来、大幅アップデートは2024年7月サンパウロ・ラウンドでの1回のみ。ただしウィンターブレイク中、フェラーリは研究とデータ分析を進め、マシンの挙動とチーム運営の洗練、シミュレーターと実走の相関性向上に徹底的に取り組んだ。

パワートレインは、ミッドリア搭載のツインターボV6内燃エンジンと電動ユニット、フロントアクスルのERS（エネルギー回生システム）を組み合わせたハイブリッド構成。内燃エンジンは499P専用特性を持ちながらも、ロードカーに用いられるマラネッロの6気筒ファミリーから派生。レーシングカーとプロダクションモデル間の技術移転を示す存在である。

FIA世界耐久選手権の2026年カレンダーは全8戦。過去2シーズンと同じサーキットで開催されるが、開幕は2025年より1カ月遅い。3月22～23日にルサイル・インターナショナル・サーキットで合同プロローグテスト、3月28日に開幕戦カタール1812kmが行われる。その後、イモラ（4月19日）、スパ・フランコルシャン（5月9日）、ル・マン（6月13～14日）、サンパウロ（7月12日）、COTA（9月6日）、富士（9月27日）、サヒール（11月7日）と続く。

チーム首脳陣は、連覇への道のりが容易ではないことを強調する。耐久レースおよびコルセ・クリエンティ・グローバル責任者アントネッロ・コレッタは、2025年に築いたリードを守ることが2026年の使命だと語る。ライバルの戦力向上を認めつつも、499Pそのものの競争力を信頼し、1戦ごとに最大限の結果を積み重ねていく姿勢を崩さないという。過去の栄光に安住することなく、常に前を向く。それがフェラーリの哲学である。

技術面を統括するフェルディナンド・カンニッツォは、再ホモロゲーションと新タイヤ導入という環境変化への対応を課題に挙げる。FIAによる新風洞での再計測により、499Pのパフォーマンス・ウインドウ内での位置付けは変化した。これを受け、空力パッケージを見直し、アンダーボディを中心に開発を実施。ドラッグとダウンフォースの目標値に合わせた再調整と空力マッピングの再キャリブレーションを進めている。さらに新しいミシュランタイヤとの相関性確立も重要テーマであり、主にミディアム・コンパウンドを軸に検証を続けている段階だという。開幕までにマシン本来のバランスを取り戻す考えだ。

ドライバー陣もまた現実を直視する。50号車のアントニオ・フォコは、全8戦を通じてミスを最小限に抑え、着実にポイントを積み重ねることが鍵だと語る。ミゲル・モリーナは、開幕戦カタールがシーズンの勢力図を占う重要な一戦になると見ている。加えて、ダブルポイントが与えられるル・マンの重みを強調し、サンパウロと富士を難所に挙げる。

ニクラス・ニールセンは、世界タイトル奪還を明確な目標に掲げつつ、2023年の復帰以降に築いてきた進歩をさらに深化させる必要性を指摘する。とりわけ過去に苦戦した富士やサンパウロでの向上が課題だという。

51号車のアレッサンドロ・ピエール・グイディは、防衛の難しさを率直に認める。全員がゼロポイントからの再出発である以上、昨年の実績は保証にならない。ル・マンでのさらなる上位進出を目標に、シーズン全体の完成度向上を目指す構えだ。

ジェームズ・カラードは、一貫性こそが選手権を左右すると語る。ル・マンの結果が最終順位に与える影響は大きく、2025年に犯したミスやペナルティを教訓に、より精度の高い戦いを目指す。

そしてアントニオ・ジョヴィナッツィ。世界チャンピオンとして迎える新シーズンの重圧を自覚しつつ、開幕戦カタールでの勢力確認を重要視する。ル・マンが年間最大の山場であることは変わらないが、2025年にティフォシの前で勝利を収めたイモラへの特別な思いも語っている。

世界タイトルを取り戻したフェラーリ。マシンが纏うロッソス・クーデリアは、過去の栄光の色であると同時に、未来への挑戦の色でもある。499Pの2026年リバリーは、勝者として迎える新章の始まりを告げている。