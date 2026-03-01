All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった京都府在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆回答者プロフィール

年齢・性別：45歳男性

同居家族構成：本人、妻（38歳）、子ども（4歳）

居住地：京都府

住居形態：持ち家（戸建て）

雇用形態：自営業・自由業

世帯年収：本人400万円、妻300万円

現預金：100万円

リスク資産：1000万円

◆「すぐに下ろせない最後の砦として定期預金に10万円」

現預金について、預金は「ほぼ普通預金に預け入れて、少しだけ定期預金」に回し、現金は常に「財布に1万～2万円」程度確保しているという投稿者。

定期預金については「すぐに下ろせない最後の砦」と位置付け、「住信SBIネット銀行の円定期預金（2026年2月時点で1年ものの場合、金利年0.4％）に計10万円」を預け入れているとのこと。

しかし、「金利の面では、定期預金に入れるくらいなら、銀行株を買った方がいいと考えてしまいます」と、迷いも明かしています。

◆「リスク資産9割、現金1割の資産配分」

リスク資産は日本株が中心。夫婦の老後のために積極的に投資をしており、現在の資産配分は「リスク資産9割、現金1割くらい」とのこと。

以前は「特に使うわけでもないのに現預金を数百万円持っていた」そうですが、「現金を持ちすぎると投資しておけばよかったと思ってしまうし、投資に回しすぎると生活面で不安になる」と葛藤しながら今の資産配分に落ち着いていると言います。

とはいえ、現預金は最低限「100万円」は持っておきたいと投稿者。「いざとなれば株を売ればよいし、精神的にも安心できる」金額だと語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部