KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮2026、テーマは「ミウラ❣️カンレキ‼️」｜「Octane名車研究」も同時開催

京都・北野天満宮で継続開催されている「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング」が今年も4月に開催される。天満宮の「牛」とのご縁から始まったこのイベントでは、2016年には「ランボルギーニ・ギャザリング」としてランボルギーニ・ミウラの50周年を盛大に祝った。その後、ランボルギーニ以外のスーパーカーやスポーツカーも参加できるイベントとして発展し、10年にわたり全国の多くのスーパーカー＆スポーツカー愛好家を魅了してきた。

そして迎えた2026年。今年のメインテーマは、誕生60周年を迎えたランボルギーニ・ミウラだ。題して「ミウラ❣️カンレキ‼️」。現在募集中の展示車両カテゴリはミウラ60周年に関連した以下の4カテゴリとなる。該当車種のオーナーは奮ってエントリーいただき、ミウラの還暦を共に祝っていただきたい。

カテゴリ1：ミウラと同世代の名車たち（＝1960年代のスポーツカー）

カテゴリ2：新旧ランボルギーニ

カテゴリ3：ジャンパオロ・ダラーラとマルチェロ・ガンディーニ

カテゴリ4：世界の名スポーツカー

「Octane 名車研究」も同時開催！

さらに、KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング当日はオクタン日本版の読者限定イベント「Octane 名車研究」も同会場内で開催する。名車の実車を間近で見ながら、”ここでしか聞けない話”を参加者のみが聞くことができる非公開イベントとして、非常に人気が高いトークイベントだ。これまで、ポルシェ911カレラRS、トヨタ2000GTボンドカー、エンツォ フェラーリ、マクラーレンF1＆GMA T.50をテーマに開催。次なるテーマはもちろん「ランボルギーニ・ミウラ」だ。40年以上ミウラに乗り続けるオーナーをゲストにお招きし、「ミウラに乗ること」のリアルに迫っていく。こちらもぜひお見逃しなく。

「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング」および「Octane 名車研究 ランボルギーニ・ミウラ編」の応募は以下のフォームより。2026年3月31日まで受付中。

KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮2026 開催概要

日時：2026年4月26日（日） 8:00〜14:00

場所：京都 北野天満宮 大型車駐車場＆文道会館

催事：車両展示、写真展、トークショー

展示参加費（参拝料と参加賞の制作費用に充当します）：１台6,000円

Octane 名車研究 ランボルギーニ・ミウラ編 開催概要

日時：2026年4月26日（日） 時間は調整中

場所：京都 北野天満宮 文道会館

展示車両：ランボルギーニ・ミウラP 400 S

参加費：１名5,000円（※）

※KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮2026展示車両参加者は1名4,000円

応募：「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮202」「Octane名車研究 ランボルギーニ・ミウラ編」いずれも以下のエントリーフォームよりお申し込みください

https://forms.gle/Xi2hWK4F46GMB5ya7

会場の展示台数には限りがございますので、エントリー締め切り後に主催者による選考を行います。選考後、当落のご案内とともに、当選された皆さまにはお振込みや当日の詳細についてもご連絡差し上げます。

応募締め切り：2026年3月31日

応募状況によっては締切日より早くエントリーを締め切る場合がございます。あらかじめご了承ください。