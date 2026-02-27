













福岡ソフトバンクホークスのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手は26日、チャイニーズ・タイペイ戦の4番手として7回に登板。1イニングを投げ、2奪三振を奪い無失点で終えた。







この回は4番からの攻撃。先頭のリン・アンコー選手を高めの直球で空振り三振に仕留めると、続くウー・ネンティン選手には死球を与えた。それでも落ち着いて後続と対峙し、ギリギラウ・コンクアン選手を二飛に打ち取る。最後はリン・ズーウェイ選手を再び直球で空振り三振に抑え、3つのアウトを奪った。



この日は球威のあるストレートを軸に、打者4人に対して2三振。リリーフとしての役割を担い、7回のマウンドを締めた形となった。











ヘルナンデス投手は2023年に来日。NPB通算91試合に登板し、116奪三振、防御率2.93を記録している。



2024年には48試合で21ホールドを挙げるなど、ブルペンの一角として起用されてきた左腕だ。



試合はソフトバンクが4-0と完封勝利を収めた。









【動画】力強い直球を投げ込む！ヘルナンデス、圧巻の空振り三振がこちら

DAZNベースボールの公式Xより















— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】