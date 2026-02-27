写真：産経新聞社





　


　福岡ソフトバンクホークスのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手は26日、チャイニーズ・タイペイ戦の4番手として7回に登板。1イニングを投げ、2奪三振を奪い無失点で終えた。
 

 
　この回は4番からの攻撃。先頭のリン・アンコー選手を高めの直球で空振り三振に仕留めると、続くウー・ネンティン選手には死球を与えた。それでも落ち着いて後続と対峙し、ギリギラウ・コンクアン選手を二飛に打ち取る。最後はリン・ズーウェイ選手を再び直球で空振り三振に抑え、3つのアウトを奪った。
 
　この日は球威のあるストレートを軸に、打者4人に対して2三振。リリーフとしての役割を担い、7回のマウンドを締めた形となった。
 

　

 
　ヘルナンデス投手は2023年に来日。NPB通算91試合に登板し、116奪三振、防御率2.93を記録している。
 
　2024年には48試合で21ホールドを挙げるなど、ブルペンの一角として起用されてきた左腕だ。
 
　試合はソフトバンクが4-0と完封勝利を収めた。




【動画】力強い直球を投げ込む！ヘルナンデス、圧巻の空振り三振がこちら
DAZNベースボールの公式Xより




　

勝利の方程式参上

ヘルナンデス高めの
直球で三振を奪う

⚾ソフトバンクvsチャイニーズ・タイペイ

DAZNならキャンプ・オープン戦も見られる📱

✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）
✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）

▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
【了】