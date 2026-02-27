三菱自動車、アウトランダーPHEVの2025年国内販売台数はカテゴリートップに

今の三菱自動車の電動化モデルと言えばPHEV（プラグインハイブリッドEV）。そのイメージを牽引するのが、現在国内ではPHEVモデルのみを展開するアウトランダーである。

【画像】2025年PHEVカテゴリー販売台数トップは威風堂々アウトランダーPHEVに

そのアウトランダーPHEVが2025年1月〜12月の国内販売台数において第1位を獲得したと三菱自動車が2025年1月末に発表している。これは日本自動車販売協会連合会調べによるもので、乗用車ブランド通称名別順位での台数は7878台となっている。

アウトランダーPHEVは2013年に、世界初のSUVタイプのPHEVとして国内投入されており、その後世界60カ国以上で累計43万台以上を販売している。

三菱自動車が電動車の研究開発を始めたのは今から62年前の1964年と古く、2009年に世界初の量産電気自動車（BEV）として「アイ・ミーブ（iMiEV）」を発売し、一躍脚光を浴びる存在に。その電動化技術を用いて世界初のSUVタイプのPHEVとして2代目アウトランダーに採用。このPHEVシステムは後にエクリプス クロスへも搭載、グローバル市場において、電動車ブランドとしての確固たる地位を築いてきた。

いまではアウトランダーPHEVは、日本をはじめ北米、欧州、豪州といった主要地域で高い評価を得ており、電動SUVを牽引する存在感を示している。国内では2025年3月に累計販売台数が10万台を突破。カナダではPHEVカテゴリーにおいて3年連続で販売台数1位を達成するなど、高いシェアを複数の地域で獲得している。

アウトランダーPHEVは2021年に2代目へと進化（アウトランダーとしては3代目）。2024年10月の大幅改良で、駆動用バッテリーの刷新によりEV航続距離の伸長や加速性能の向上を図り、内外装のデザイン変更によって質感も向上している。この大幅改良モデルは日本をはじめ、欧州、カナダで販売しているが、2026年度内にはアメリカやメキシコ、豪州、ニュージーランド、チリなどへも順次投入し、グローバル展開をさらに加速する計画だという。そうなれば、ますますグローバルでの需要は高まりそうだ。今後の動向に注目したい。

