国分グループ本社は3月2日、「K&K缶つま とろ～りスパイスたまご」を発売する。
同商品は、黄身がとろけ出る卵に「スパイス」と「創作中華」を融合させた特製ソースを合わせた一品。
ソースはオイスターベースに山椒とカルダモンを効かせ、フライドガーリックでアクセントを加えた。家庭での再現が難しい本格的な味わいで、ハイボールやビールによく合うとのこと。参考売価は390円(税別)。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
職場の孤独 第34回 【漫画】昼休み、安心できる「ぼっち飯」の穴場スポットが…
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第128回 【漫画】決済したらあの音が流れて……
婚活してみたら 第117回 【漫画】婚活初対面で年収質問はアリ?
新卒社員が泣いた一言 第94回 先輩の「もう帰れ」はやさしさ…じゃなかった? 新人の努力が“無意味”扱いされる職場
就活でやらかした話 第65回 【漫画】履歴書に“使ってはいけない”証明写真。理由は…
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。