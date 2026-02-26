「やりたいことが見つからない…」20歳大学生の悩みに共感の声殺到、大人からの“実体験”やアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。2月20日（金）の放送では、「将来やりたいことが見つからない」という20歳の大学生からの相談を紹介しました。将来やりたいことがまだ見つかりません。周りはインターンや資格取得に積極的で、それを見ていると不安になります。やりたいことって、どうやって見つけましたか？（東京都 20歳 女性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「いっぱい悩んでいいと思いますよ。悩んでからでなく、最初から『これだ！』となっても、あとで『これで良かったのかな？』みたいなことがあるかな、と思いました」と今の葛藤を肯定しました。住吉は自身の経験を振り返り、心理的なハードルを下げる具体的なアクションを提案します。「私は大学生のときに、トライ・アンド・エラーみたいな感じで、とにかくまずいろんなアルバイトを試したり、興味があるところには顔を突っ込んでみたり、とにかくいろいろ試しましたね。頭で考えてもわからないから」また、実際に足を動かしたことで見えてきた「自分自身の発見」について具体的に語りました。「例えば、スーパーとかでの試食販売のアルバイトをしているときの自分は、すごく生き生きしたんです。それで『私、結構人に話しかけたりするの好きなんだ』って。あとは携帯電話の契約をするアルバイトとかも、人と会話をしながらする仕事がいいな、と思って」こうした経験を踏まえ、「ボランティアとか、そういう現場にいろいろ行ってみると『これ、なんか楽しい！』と見つけられるかも」と語り、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。ーー今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは「自分に向いていることは、意外な場所にある」という実体験に基づくアドバイスから紹介します。やりたいことと、やれることが違うことに気がつくのがまず第一歩かと思います。私自身、大学で保育士などの資格を取得しましたが、実際うまくできないままでした。その後、事務仕事に転職しましたが、そのときの上司が数字に関わる仕事を任せてくれたんです。気がつけば10年以上経理関連の仕事をしています。案外、周りの大人が自分に向いてる業務を教えてくれるかもしれません。やりたい仕事が、向いている仕事とは限りませんよ。（東京都 31歳 女性 会社員）私もやりたいことが見つからず、縁のあった会社に入社し、自分には無理だと思っていた経理に配属されました。最初は数字とにらめっこで大変でしたが、仕事を進めるうちに楽しさを見つけ、今では「お金の管理は任せて！」と言えるほどです。やりたいことが見つからない＝可能性は無限ってことですよね！ 間口を大きく広げて進んでほしいです。（東京都 53歳 女性 パート/アルバイト）ーー続いては、これからの「動き方」や「考え方」についての具体的なアドバイスです。やってはいけないのは、遠くに答えがあると思って「夢を探しに行く」という名の自分探しの旅です。大切なのは、探すことより“絞る”こと。少しでも興味があること、苦ではないこと、人から向いていると言われたことを書き出し、具体的な職種に分解して小さく試す。夢は、ダイヤモンドを見つける旅ではなく、ダイヤモンドを磨く自分自身。今の自分で挑戦できる場所で力を磨くことが近道です。（東京都 51歳 男性 その他）私は、なんとなくで進学・就職し、ちゃんと悩んでこなかったので、将来を考えている相談者さんは立派です。そんな私も30代で本当にやりたいことを見つけました。きっかけは第三、第四のコミュニティを持っていたこと。人との関わりを広げれば、自然と色々なものが見えてきます。最初にする仕事は直感で選んでしまっても、社会に出てからでも本当にやりたいことは見つけられますよ。（神奈川県 37歳 男性 会社員）やりたいことは無くていいんじゃないでしょうか。仮に希望の職種についても100％好きな業務だけではありません。なんとなく興味がある業界そのものだけでなく、それを支える「裏方」にも範囲を広げれば、自分の心に引っかかるものが見つかるかもしれません。仕事にどう楽しさややりがいを自分で見つけ出すか、という視点をお勧めします。（神奈川県 42歳 男性 会社員）ーー番組には他にも「就活で企業研究をしていると世の中にはこんなにたくさんの仕事があるんだと驚いた」（神奈川県 35歳 男性）、「小学生から細かく振り返って、友人から褒められたことを思い出してみて」（神奈川県 37歳 女性）といったエールが届きました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM