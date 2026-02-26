株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社からなる NPB+製作委員会は26日、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」について、2026年2月26日(木)より正式サービスを開始することを発表した。

「NPB+」は、プロ野球ファンに新しい観戦スタイルを提供する野球速報アプリだ。

昨年2025シーズンのクライマックスシリーズと日本シリーズにおけるテスト配信の際に、多くの反響があったことを受け、ユーザーからの意見を踏まえた形で正式サービスを開始することとなった。

NPB公認という信頼性、ソニーのグループ会社であるHawk-Eye Innovations(ホークアイ)のトラッキングデータ、更にコナミデジタルエンタテインメントのアプリ開発・運営におけるノウハウを結集している。

正式サービス開始に合わせて「リアルシルエット篇」「リアルアナウンス篇」の2種類のTVCMが、2月27日から全国で放映される。

「リアルシルエット篇」がプロ野球のリアルな臨場感を表現した内容となっている一方、「リアルアナウンス篇」では元プロ野球選手の杉谷拳士氏が起用され、埼玉西武ライオンズの場内アナウンス担当としておなじみの鈴木あずささんとのコミカルな掛け合いが楽しめる。

【元プロ野球選手・杉谷拳士氏のコメント】

「アプリで回転数やボールの軌道、打球速度まで見れるなんて、こんな一球速報を待っていました！現役中に欲しかったくらいです(笑)。みなさん NPB+を登録して、プロ野球観戦をさらに楽しみましょう！」

