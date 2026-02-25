大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、相次ぐ主力選手の負傷離脱に悩まされるシーズンとなった。今季もすでに先発ローテーションの中心であるブレイク・スネル投手が負傷しており、開幕に間に合わない可能性がある。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じた。

スネルは昨季に負った左肩の怪我が回復しておらず、調整が遅れている。現状は平地での投球練習を行っているが、シーズン開幕まで 1 か月余りを残し、まだ本格的な先発登板の準備にはほど遠い状況だという。

スネルは自身の状態について「今年は時間をかける。開幕戦に間に合わせるのが目標だが、焦らない。スプリングトレーニングでブルペン投球や実戦を経験すれば、より明確になるだろう」と語っている。

スネルは怪我をしやすい性質から、スタートは遅いが、シーズン後半に調子を上げることで知られている。今季は大谷翔平選手が開幕から先発ローテーションに入るとはいえ、スネルの早期復帰が望まれる。

心配されるスネルの状態についてデーブ・ロバーツ監督は「彼にとっても、他の投手たちにとっても、最善の策を講じるつもりだ。スプリングトレーニングが始まり、彼の状態を見て、そこから調整を進めていく。開幕戦に間に合わない場合は、そのように対応する」と言及した。

