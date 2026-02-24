「出場が見送られる予定だ」大谷翔平所属のドジャース、新たに主力選手が…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、ワールドシリーズ連覇を果たしたものの、相次ぐ負傷離脱に悩まされるシーズンとなった。今季もすでに複数の負傷者を抱えており、新たにアレックス・コール外野手も足首を痛めたようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

コールは昨季、シーズン終盤の38試合で打率.247、出塁率.333、長打率.384、二塁打4、本塁打2、打点5を記録し、ワールドシリーズ連覇に貢献した。守備ではテオスカー・ヘルナンデス外野手の代役として頻繁に起用され、代走も務めた。

31歳のコールは今季もドジャースでスポットの起用が期待されているが、足首の負傷によりカクタスリーグの試合にはまだ出場できていない。

自身の状態については「ある朝、起きたら足が痛くて、変な感じだった。しかし、特に足を痛めるようなことは何もしてない」と語っているが、カクタスリーグが始まったばかりであるため、ドジャースはコールの足が完治するまで試合に急いで出場させる必要はない。

懸念されるコールの長期離脱についてボレリ氏は「彼は少なくともしばらくの間、出場が見送られる予定だ。昨季トレード期限直前に獲得したコールはチーム練習に参加しているが、軽度の足首の怪我を抱えており、調整がやや遅れている」と言及した。

