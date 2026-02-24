プレミアリーグ第27節が23日に行われ、エヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

クラブOBであるマイケル・キャリック暫定監督のもとで好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。前節はウェストハムと引き分け、連勝が「4」でストップしたが、キャリック体制では5試合負けておらず、3位アストン・ヴィラと「5」ポイント差の4位につけている。今節は8位エヴァートンのホームに乗り込み、2試合ぶりの白星を目指す。

開始早々の4分、ブルーノ・フェルナンデスのサイドチェンジを受けたブライアン・ムベウモがダイレクトでクロスを上げ、ディオゴ・ダロトとマテウス・クーニャが飛び込んだこぼれ球をアマド・ディアロが拾ってフィニッシュに持ち込んだが、GKジョーダン・ピックフォードが好セーブ。マンチェスター・ユナイテッドはその後も主導権を握り、31分にダロト、その5分後にはムベウモが際どいシュートを放つも枠を捉えられず、前半はスコアレスで終了した。

後半開始直後の51分にはムベウモに決定機が到来。敵陣右サイドでボールを奪ったコビー・メイヌーのクロスに反応し、ゴール至近距離から左足を振り抜いたが、GKピックフォードのスーパーセーブに阻まれて先制点とはならず。その後はエヴァートンも反撃に転じ、一進一退の攻防が続く。

試合の均衡が破れたのは71分。ハリー・マグワイアが自陣ボックス内でクロスを跳ね返すと、ベンヤミン・シェシュコからルーク・ショーへと繋ぎ、クーニャが敵陣右サイドの広大なスペースへロングフィードを送る。走り込んだムベウモが時間を作って中央へラストパスを送ると、後方から駆け上がってきたシェシュコがダイレクトでゴール右下隅へ流し込み、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。

1点を追うエヴァートンは82分、マイケル・キーンの強烈なミドルシュートがゴール左上隅へ飛ぶも、GKセンヌ・ラメンスが右手一本でスーパーセーブ。試合はこのまま0－1で終了し、キャリック体制での無敗を維持したマンチェスター・ユナイテッドが3位アストン・ヴィラとの勝ち点差を「3」まで縮めた。

次節、エヴァートンは28日にアウェイでニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドは3月1日にホームでクリスタル・パレスと対戦する。

【スコア】

エヴァートン 0－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 71分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

