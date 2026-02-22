ReoNa、奄美大島凱旋フリーライブYouTube LIVE配信決定

ReoNaが、2026年3月7日（土）に開催する故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイあまみ”』をYouTube LIVEにて生配信することを発表した。

本公演は、ReoNaにとって自身初となる故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ。この日は奄美の海を臨む特設ステージで同日3月7日配信される新曲「結々の唄（ゆいゆいのうた）」が初披露される予定。新曲「結々の唄」の”結々”は奄美大島の”結（ゆい）の精神”から。歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲に仕上がっている。

YouTube LIVE URL：https://youtube.com/live/O5geMacb7Kc

あわせて、2024年10月20日に東京ガーデンシアターで開催された「ReoNa ONE-MAN Concert ”Birth 2024”」より『ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜』のライブ映像も公開。当楽曲はアニメ「シャングリラ・フロンティア」第2クールエンディングテーマとして2024年2月にリリースされた。ReoNaの故郷、奄美のじいじへの想いを歌にした楽曲で、タイトルの”ガジュマル”という木は、南国・奄美大島の風景を象徴する存在としても知られる。

■ReoNaコメント

生きていると変わっていってしまうものばかりで、類に漏れず私自身もきっとそうで。

時に歪んだり、濁ってしまって、自分の力では洗い流せない時。

リセットボタンがあるとしたら、それはきっと奄美でした。

風景、気候、伝統、文化、食事。

いろんな魅力がある場所だけれど、とびきり美しいのはシマの人たちのあたたかさだと思っています。

いつまでも、私が支えられた”結(ゆい)”の心が根付くシマであってほしい。

ふるさと、奄美大島への想いを綴ったお歌。

あなたに、受け取っていただけますように。

＜ライブ情報＞

ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島”シマユイあまみ”

2026年3月7日（土）

開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

〒894-0508 鹿児島県奄美市笠利町大字用安１２４６−１

料金：入場無料

※一部有料エリアは完売済

優先エリア：6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

＜リリース情報＞

ReoNa

「結々の唄」（読み：ゆいゆいのうた）

発売日：2026年3月7日（土）

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/