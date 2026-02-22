プレミアリーグ第27節が21日に行われ、マンチェスター・シティとニューカッスルが対戦した。

両チームの対戦はこれが今季4度目となる。昨年11月の第12節ではニューカッスルが勝利したが、カラバオ・カップ準決勝ではマンチェスター・シティがファーストレグとセカンドレグのいずれも勝利した。3月7日にもFAカップ5回戦で再び激突する両チーム。今回はどちらに軍配が上がるのか注目が集まるところだった。

試合は、マンチェスター・シティがボールをコントロールする展開となる。すると14分、中盤の競り合いからマンチェスター・シティが速攻に転じると、オマル・マルムーシュがドリブルで駆け上がり、最後はニコ・オライリーがボックス手前の左寄りから左足を一閃。強烈なシュートがゴールニアサイドに突き刺さり、マンチェスター・シティが先制した。

ところが22分、ニューカッスルが追いつく。左CKの流れからこぼれ球をジェイコブ・マーフィーがつなぎ、ルイス・ホールがミドルシュートを放つと、相手選手にディフレクションしながらゴール右に吸い込まれた。

しかしマンチェスター・シティは27分、アントワーヌ・セメニョがボックス内へスルーパスを送り、アーリング・ハーランドがボックス内右からクロス。これをオライリーが頭で叩き込み、再びリードを奪う。その後、お互いにゴールに迫る場面があったが、前半はマンチェスター・シティの1点リードで終わった。

後半に入るとニューカッスルが本来の調子を取り戻すが、マンチェスター・シティも縦に速い攻撃からゴールに迫っていく。

何とか追いつきたいニューカッスルは徐々に敵陣でプレーする時間帯を増やし、一方のマンチェスター・シティはなかなかゴールに迫れない状況が続く。

結局、このまま試合は終了。マンチェスター・シティが逃げ切りに成功し、ニューカッスルに2－1で勝利した。またこの結果、首位アーセナルとの勝ち点差は「2」となった。

マンチェスター・シティは、28日に行われる次節で田中碧を擁するリーズと敵地にて対戦。ニューカッスルはこのあと、24日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフのセカンドレグでホームにカラバフ（アゼルバイジャン）を迎える。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－1 ニューカッスル

【得点者】

1－0 14分 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

1－1 22分 ルイス・ホール（ニューカッスル）

2－1 27分 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

【動画】マンチェスター・Cvsニューカッスル