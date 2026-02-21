Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 日曜劇場『リブート』出演に「毎話ドキドキ！」大森元貴＆若井滉斗もちゃんと観てる!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、現在放送中のTBS系日曜劇場「リブート」に出演している藤澤が、メンバーとともにドラマの裏話や反響について語り合いました。――2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜21:00）に、連続ドラマに初出演中の藤澤。同作は俳優の鈴木亮平さんが主演をつとめ、悪徳刑事・儀堂歩（鈴木）と、裏組織の実行役・冬橋航（永瀬廉さん）が繰り広げるサスペンス。藤澤は、永瀬さんが演じる冬橋のバディ・霧矢直斗役として、組織の監視や連絡を担う重要な役どころを熱演しています。「リブート」の沼にどっぷりはまってしまいました！ りょうちゃん（藤澤）の演技をはじめてドラマで見たときは「ミセスのりょうちゃんじゃない!?」ってなりました（笑）。「リブート」面白すぎです！ 大森先生と若井先生は見てますか？（三重県 14歳 女の子）大森：若井！ どうですか！ 「リブート」！ ねえ！若井：ねえ！ いぇあ！ うぇぇ！藤澤：いやいや（笑）。若井：（顔つきと声を主演の鈴木亮平さんに寄せて）……「「リブート」だ……！ よしっ……！大森・藤澤：おお！大森：そっちを真似するの！ そのパターン!?若井：めっちゃかっこいい！ もう、憧れてますから！ 僕は！藤澤：亮平さんね〜！若井：りょうちゃんも……。大森：うちの“りょうちゃん（藤澤）”もかっこいいからね！ 向こうの“亮ちゃん（鈴木）”もかっこいいけど！藤澤：……どういうこと!?（一瞬こんがらがって）……ああ、そうだね！ 亮平さん！ そして、藤澤涼架！大森：“藤澤涼架”って、本名なの？藤澤：“藤澤涼架”は……本名です！大森・若井：へぇ〜〜!!若井：かっこいい名前だね！ 芸名だと思ってた……。大森：普段は何をしてるんですか？藤澤：普段は……バンド活動をしてるんですけど……ちょっと……俳優というか……。若井：あぁ……なるほどぉ……。大森：スゴイナァ……。藤澤：いやいや、そこはいじってもらわないと（笑）！大森：いや、本当に頑張ってたもんね……！藤澤：やめてください！大森：なんでだよ（笑）！藤澤：いやー、ドキドキですよ！ 毎話毎話！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info