明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第3節が21日に行われ、川崎フロンターレとFC東京が対戦した。

90分1勝とPK戦1勝の川崎Fが、PK戦で連勝のFC東京を『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』に迎えての“多摩川クラシコ”。立ち上がりからFC東京が優勢に試合を進めると、18分に試合の均衡を破る。ペナルティエリア手前でこぼれ球を拾ったマルセロ・ヒアンが右足一閃。鋭いシュートをゴール左下に突き刺した。

32分、劣勢だった川崎Fが見事なゴラッソで試合を振り出しに戻す。右サイドからペナルティエリア手前に侵入した山原怜音が、相手のプレスが緩くなった隙を突いてミドルシュートを放つ。左足から放たれたシュートは美しい弧を描いて、ゴール左上に吸い込まれた。山原は今冬の移籍後初得点となった。

しかし、FC東京は38分に勝ち越し点を奪う。流れるようなパスワークで中央から右へ。佐藤恵允が相手を引きつけながら中央へと切れ込み、アンダーラップした室屋成に渡す。キャプテンは思い切り右足を振り抜き、6年ぶりにJリーグでの得点を記録した。

後半もFC東京が試合の主導権を握り、追加点こそ生まれなかったが、点差以上に川崎Fを圧倒して今季初の勝ち点「3」を獲得。川崎Fは反撃実らずに今季初黒星となった。次節、川崎Fは3月1日にホームで水戸ホーリーホックと、FC東京は28日にホームで柏レイソルと対戦する。

【スコア】

川崎フロンターレ 1－2 FC東京

【得点者】

0－1 18分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

1－1 32分 山原怜音（川崎F）

1－2 38分 室屋成（FC東京）

【ゴール動画】川崎F対FC東京