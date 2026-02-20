【心理テスト】運命の転換点？ あなたの人生がガラリと変わる「最大のチャンス」がわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「引っ越し作業の荷物」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）新生活に向けて引っ越し作業中のあなた。重い段ボールをせっせと運んでいましたが、途中から軽々運べるようになっていました。さて、それはなぜですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 体が慣れてきた2． うまい持ち方を見つけた3． 誰かが手伝ってくれた4． 不要なものを捨てたこの心理テストでわかることは、あなたに訪れる「人生最大のチャンス」です。「荷物が軽くなること」は「状況が好転すること」を示しています。ここで軽々運べるようになった理由は、そのままあなたの人生が一気に変わるようなチャンスがやってくるタイミングを示しているのです。あなたは経験を積んで自信がついたときに、大きなチャンスが訪れるようです。小さな成功体験を積み重ねることが、成功の鍵。失敗を恐れず、まずは挑戦してみましょう。続けていくと「できる」瞬間が訪れて、次のステップがいよいよやってきます。あなたは新しい視点や発想が得られたときに、チャンスが舞い込むでしょう。いつもと違う場所へ行ったり、異なる価値観の人と話したりしてみて。凝り固まった考え方をほぐしてみては。思いがけない解決策や可能性が、あなたの今後を開くはずです。あなたは心強い協力者が現れたときに、人生が大きく動き出します。一人で抱え込まず、素直に助けを求めることが大切。周りには感謝を伝えて、良い関係を築いておきましょう。そのつながりが、あなたを思わぬ方向へ導いてくれるはずです。あなたはこだわりを手放せたときに、新しい道が開けます。「まだいけるはず」とか「これが正しい」とか、無理に抱え続けていませんか？思い切って手放すことで、本当に必要なものが見えてきます。空いたスペースに、新しい幸運が入り込んでくるでしょう。チャンスは一瞬。そのときが来たら、思い切って飛び込んでみてください。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/