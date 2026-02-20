ベントレー・ベンテイガの女性仕様モデルがデビュー｜日本限定10台の特別なラグジュアリーSUV

2026年2月20日、ベントレー・ジャパンは日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」を披露した。ベースとなるのは、クラフツマンシップの粋を尽くした「ベンテイガ アズール V8 by マリナー」。その名に宿るのは、単なる色名ではない。『今を生きる女性のそばに、Something Blueがある。』というメッセージである。

【画像】女性のための日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」（写真13点）

着想は花嫁が結婚式で身につけると幸せになれるとされる”Something Four”である。Something Old、Something New、Something Borrowed、そしてSomething Blue。その最後のひとしずくを、現代をしなやかに駆ける女性のためのラグジュアリーSUVへと昇華させた。

エクステリアにまとうのは、クールなメタリックホワイト「Ice」というボディカラーだ。光を受けるたびに雪原のように澄みきった表情を見せるそのボディ色は、凛とした静ひつさと確かな存在感を同時に放つ。さらにこのモデルではブレーキキャリパーまでもボディ同色の「Ice」らしいブルーホワイトで仕上げた「Standard Brakes with Ice Painted Calipers - by Mulliner」を採用した。

ドアを開ければ、そこには清らかな光に包まれた空間が広がる。メインハイドには柔らかな「リネン」、セカンダリーハイドには深みある「グラビティグレー」を組み合わせており、明と陰が織りなす端正なコントラストを描き出している。まるで上質なテーラードジャケットの裏地にそっと忍ばせた意匠のように、ライトブルーのアクセントが随所に息づく細やかな配慮である。シートとヘッドレストのパイピングとステッチ、ベントレーウィングの刺繍、ディープパイルオーバーマットの縁取りに至るまで、繊細なブルーが清潔な基調色に涼やかな華やぎを添えている。

インストルメントパネルの助手席側フェイシアには、ブルーベル（日本名ツリガネズイセン）をモチーフにしたクローム&ブルーのビスポーク・オーバーレイをレイアウト。春の朝にそっと揺れる小さな鐘の花を思わせるそのデザインは、祝福と希望の象徴であり、この一台がまとうストーリーを語る。

心臓部には4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載。最高出力550PS、最大トルク770Nmを発揮し、0-100km/h加速は4.5秒、最高速度は290km/hに達する。2,416kgの堂々たる躯体を淀みなく、しかし滑らかに押し出すその力強さは、優雅さと俊敏さが共存するベントレーの真骨頂だ。価格は税込で3,400万円。全長5,125mm、全幅2,010mm、全高1,728mmというゆとりあるサイズは、日常の移動を豊かな時間へと変えるための舞台装置にほかならない。

もともと日本におけるベンテイガの実質的な女性オーナー率は40％と言われている。日本限定10台という希少性は、このコレクションが単なる移動手段ではなく、人生の節目や新たな挑戦に寄り添うパートナーであることを示している。Something Blue、それは控えめでありながら確かな意思を秘めた色。このベンテイガは祝福の伝統を現代へと結び直し、自らの力で日々を歩むアクティブな女性のそばで、静かに輝き続けるのかもしれない。

今回の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」の発表を記念し、2026年2月21日（土）～22日（日）に特別展示イベント「Bentayga Something Blue Collection - 今を生きる女性のそばに -」が六本木ヒルズ 大屋根プラザで開催される。展示やカフェラウンジのほか、ベントレーのクラフツマンシップを象徴するレザーワークショップも開催。その場でイニシャルを刻印し、自分だけのレザーキーホルダーを制作することができる（事前予約制）。Something Blueをイメージしたブルーフラワーで装花された華やかな展示空間で、ベントレーの世界観を感じながら日本限定10台の特別仕様車をじっくり眺めてみてはいかがだろうか。

Bentayga Something Blue Collection - 今を生きる女性のそばに -

日時：2026年2月21日（土）～22日（日）11時00分～20時00分

会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ（住所：東京都港区六本木6-10-1）

イベント内容

・日本限定10台「Bentayga Something Blue Collection」展示

・「Atelier Edition」（ライトオニキス、ライトエメラルド）展示

・レザーワークショップ（事前予約制・枠に限りがあります）

予約はこちらから：https://www.bentleymotors.jp/world-of-bentley/experiences/bentley_something_blue_ws/