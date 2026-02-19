アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督が、18日のクラブ・ブルッヘ戦を振り返った。同日、スペイン紙『アス』が伝えている。

コパ・デル・レイでタイトル獲得に前進したかと思えば、ラ・リーガでは失態続きで優勝争いから脱落と、浮き沈みの激しいアトレティコ・マドリードは、18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ1stレグでクラブ・ブルッヘと対戦。試合は、FWフリアン・アルバレスの先制点を皮切りに2度のリードを奪いながらも、最終盤に同点弾を許して3－3のドローに。まるで、ここ最近のロヒブランコスを象徴するような展開だった…。

試合後、シメオネ監督は「チャンピオンズリーグの手強い相手との対戦だったから、予想通り難しい試合となった。（クラブ・ブルッヘは）若い選手が多く、よくハードワークするチームで、簡単にはいかないことは分かっていたよ」とした上で、「前半は、かなり主導権を握れて2点を決めた以外にも、何度かカウンターでチャンスがあったね。それを活かすことはできなかったけど」としつつ、「後半は、相手が盛り返したことで違う展開だった。我々は前半のように攻めることができなかったんだ。2－2にされた後、もう一回リードしたけど、最後に犯した我々の守備のミスを見逃してもらえなかった」と振り返った。

さらに、「もっと良い結果を残せたとお思いですか？」と問われた“チョロ（シメオネ監督の愛称）”は、「もし試合が前半だけで決着がつくものだったら…そう考えたら、イエスだよ。でも、試合の流れを見れば引き分けは妥当だと思う。両チームともチャンスがあり、お互いにそれを活かしたのだからね。2ndレグはホームなので、素晴らしい試合になることを期待している」と告白。また、「改善すべき点？ 全部だ」と3失点した守備はもちろん、3得点を奪った攻撃に関してもさらに決められるようにと、意欲を示している。

悲願のチャンピオンズリーグ初優勝を目指すアトレティコ・マドリードは、24日の2ndレグで、先のバルセロナ戦（4－0で大勝）のような強さをふたたび見せられるのだろうか。