アデコは2026年2月16日、「将来就きたい職業」と「憧れの人」に関する調査結果を発表した。本調査は、2025年12月2日から16日、日本全国の小中学生男女2,700人(各学年男女150人ずつ)を対象に、インターネット調査によって行われたもの。

小中学生の「将来就きたい職業」

全国の小中学生2,700人(男子1,350人 女子1,350人)に「あなたは、大人になったらどのような職業に就きたいですか?」と質問したところ、男子の1位は「野球選手」(7.8%)、女子の1位は「パティシエ(お菓子職人)」(12.3%)だった。

小中学生男子の将来就きたい職業

小中学生女子の将来就きたい職業

男子が「野球選手」と回答した理由は、「野球が好きだから」(36.4%)、「かっこいいから」(10.7%)、「給料が良い 稼げそうだから」(10.0%)が上位だった。

女子が「パティシエ」と回答した理由は、「お菓子 ケーキ(作り)が好きだから」(65.2%)、「楽しそう 面白そうだから」(8.2%)、「料理が好きだから」(5.9%)が上位となった。

小学生の結果

小学生男子の将来就きたい職業

小学生男子の1位は「野球選手」(9.1%)と「YouTuberなどの動画投稿者」(9.1%)が同率。3位は「サッカー選手」(7.7%)だった。

小学生女子が将来就きたい職業

小学生女子の1位は「パティシエ(お菓子職人)」(17.7%)。2位「先生(大学 高校 中学校 小学校 幼稚園など)」(7.7%)、3位「医者」(5.3%)が続いた。

中学生の結果

中学生男子が将来就きたい職業

中学生男子の1位は「エンジニア プログラマー」(7.8%)。2位「公務員」(7.3%)、3位「会社員(サラリーマン OL)」(7.1%)だった。

中学生女子が将来就きたい職業

中学生女子の1位は「パティシエ(お菓子職人)」(6.9%)、「看護師」(6.9%)、「先生(大学 高校 中学校 小学校 幼稚園など)」(6.9%)が同率で並んだ。

小中学生の「憧れの人」

「あなたの憧れの人は誰ですか?」との質問では、男子の1位は「大谷翔平」(10.4%)。2位「父親」(6.9%)、3位「HIKAKIN」(5.6%)だった。

女子の1位は「母親」(9.8%)。2位「父親」(1.9%)、3位「大谷翔平」(1.8%)だった。