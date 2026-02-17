AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、サンフレッチェ広島（日本）はFCソウル（韓国）と対戦した。

昨年9月に開幕した2025－26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの7試合を消化。広島は第7節のジョホール戦で新加入の鈴木章斗が2ゴールの活躍でマレーシアの強豪を撃破。勝ち点を「14」に伸ばし、ノックアウトステージへの進出を決めた。そして今節は6位のFCソウルと対戦する。

試合は序盤にカウンターを受けると、川辺駿がPKを与えてしまい、これを沈めれ広島は10分にビハインドを背負う。さらに27分にはCKからオウンゴールで失点を許し、敵地での一戦で広島は序盤で重苦しい2点のリードを奪われる。試合立ち上がりはシュートシーンまでたどり着いていた広島だったが、徐々に攻めあぐねる展開となる。

2点のビハインドの広島は59分に、木下康介と中村草太を投入。攻撃的な選手を投入し、状況の打開を試みる。敵陣でのプレータイムを増えると79分、新井直人がボックス内奥深くまで侵入し、クロスを送るも、味方には合わず。GKク・ソンユンの牙城をなかなか崩すことができない。

迎えた後半アディショナルタイム、広島はジャーメイン良が1点を返すと、志知孝明のクロスから木下が値千金の同点ゴール。このまま試合は終了し、2－2の引き分けに終わった。

決勝トーナメント・ラウンド16はホーム＆アウェイ方式で行われ、ファーストレグは3月3日もしくは4日、セカンドレグは10日もしくは11日に開催される。

【スコア】

FCソウル 2－2 サンフレッチェ広島

【得点者】

1－0 10分 パトリック・クリマラ（PK/FCソウル）

2－0 27分 オウンゴール（FCソウル）

2－1 90＋3分 ジャーメイン良（サンフレッチェ広島）

2－2 90＋6分 木下康介（サンフレッチェ広島）

【ゴール動画】木下康介の値千金の同点弾！



