長野久義「180cmじゃ無理かもしれないですけど…」生まれ変わったらなりたいプロ野球選手以外の"職業"とは？

◆プロ野球選手じゃなかったら…
＜リスナーからのメッセージ＞
「もし長野さんがプロ野球選手になっていなかったら、どんな職業に就いていたと思いますか？」
長野：プロ野球選手になっていなかったら……何をやっていたんですかね（笑）？ サッカーが好きだったので、もしかしたらサッカー選手になりたかったかもしれないですけど、“生まれ変わって”だったらバスケットボール選手です。
佐藤：え!? なぜですか？
長野：僕、バスケがめちゃくちゃ好きで。180cmの僕の身長じゃ、選手になるのは無理かもしれないですけど、「生まれ変わったらバスケ選手になりたいな」っていうのは、いつも思っていました。
佐藤：小さい頃から結構バスケが好きだったのですか？
長野：そうですね。マイケル・ジョーダンが大好きで、スニーカーもすごく好きで。
佐藤：へぇ！ やっぱり、スポーツを仕事にしていきたいっていう思いは変わらないのですね。
長野：そうですね、逆に多分それしかできないと思うので。それか、頑張ってラジオのパーソナリティに……。
佐藤：お、夢が叶っているじゃないですか！
長野：夢が叶いましたね、はい。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/