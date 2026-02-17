長野久義「180cmじゃ無理かもしれないですけど…」生まれ変わったらなりたいプロ野球選手以外の"職業"とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月8日（日）の放送では、子どもの頃から“憧れていた選手・職業”について語りました。

◆プロ野球選手じゃなかったら…

＜リスナーからのメッセージ＞

「もし長野さんがプロ野球選手になっていなかったら、どんな職業に就いていたと思いますか？」

長野：プロ野球選手になっていなかったら……何をやっていたんですかね（笑）？ サッカーが好きだったので、もしかしたらサッカー選手になりたかったかもしれないですけど、“生まれ変わって”だったらバスケットボール選手です。

佐藤：え!? なぜですか？

長野：僕、バスケがめちゃくちゃ好きで。180cmの僕の身長じゃ、選手になるのは無理かもしれないですけど、「生まれ変わったらバスケ選手になりたいな」っていうのは、いつも思っていました。

佐藤：小さい頃から結構バスケが好きだったのですか？

長野：そうですね。マイケル・ジョーダンが大好きで、スニーカーもすごく好きで。

佐藤：へぇ！ やっぱり、スポーツを仕事にしていきたいっていう思いは変わらないのですね。

長野：そうですね、逆に多分それしかできないと思うので。それか、頑張ってラジオのパーソナリティに……。

佐藤：お、夢が叶っているじゃないですか！

長野：夢が叶いましたね、はい。

